Израильская армия нанесла удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля нанесла удары по целям запрещенной в РФ палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы израильской армии. Отмечается, что атака была произведена в ответ на ракеты, выпущенные по израильским гражданским лицам.

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как 23 февраля военнослужащие израильской армии атаковали палестинцев, пытающихся заложить взрывное устройство у разделительного забора, пишет РИА Новости. В ответ из сектора Газа была выпущена 21 ракета по израильским территориям. Из них 13 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Напомним, в ночь на понедельник армия Израиля также нанесла ракетный удар по объектам "Исламского джихада" и в Сирии, на юге Дамаска. По данным агентства SANA, сирийским ПВО удалось сбить большинство ракет.