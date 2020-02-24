Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19. Об этом рассказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - добавил посол, слова которого приводит "Интерфакс".

Испытания вакцины могут завершиться через восемь месяцев.

Кроме того, как подчеркнул Чжан Ханьхуэй, эпидемия коронавируса в Китае находится под контролем - в большинстве провинций и городов уже 18 дней подряд наблюдается снижение случаев заражения.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй). Согласно последним данным, в Китае общее число инфицированных достигло 77,2 тыс. человек. Выздоровели при этом 24,7 тыс. пациентов.