Косачев призвал перестать поддерживать "партию войны" на Украине

Как только на Украине "партия войны" перестанет получать поддержку, сложности в отношениях России и Украины прекратятся, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Проблема в том, что почти все сложности в отношениях между Россией и Украиной инспирированы извне, и преодолеваться могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения", - подчеркнул сенатор.

Все упирается в выгоду конфликта для многих внешних сил и тех внутри самой Украины, кто сделал на него ставку. "Проще говоря: перестаньте поддерживать "партию войны" на Украине, и конфликт сам прекратится", - призвал Косачев.

Одной воли президента США Дональда Трампа на это может не хватить, считает он.

Ранее американский лидер заявил, что хорошие отношения между Москвой и Киевом были бы в интересах всего мира. "Но то, что и он от этого устал, хороший признак", - заметил сенатор, сообщает РИА Новости.