Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из КНР

На Украине продолжается скандал вокруг 94 граждан (включая иностранных), вывезенных из охваченного эпидемией коронавируса Китая. Сначала борт с эвакуированными не мог найти места для приземления, потом жители Полтавщины протестовали против их заселения в санаторий Новые Санжары. И вот теперь развитие сюжета: людям на карантине запретили передавать любые продукты питания извне. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на замминистра здравоохранения республики Виктора Ляшко.

Чиновник пояснил, что в ведомстве опасаются вспышки желудочно-кишечного расстройства (якобы с этим и так уже появились проблемы) - мол, карантина по коронавирусу вполне достаточно. В минздраве заверяют, что еды из местной столовой в госпитале Нацгвардии всем хватит. Некоторые пациенты сидят на специальных диетах, и их гастрономические предпочтения также учитываются.

Тем временем продуктам, которые поступают через международный Красный Крест, придется найти другое применение. Какое именно - украинские чиновники предоставляют решать самим волонтерам.