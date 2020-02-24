Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Определился состав сборной России на чемпионат Европы, который пройдет с 26 февраля по 1 марта в Минске. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Мужская команда будет представлена: Эдуардом Латыповым, Саидом Каримуллой Халили, Василием Томшиным, Кириллом Стрельцовым, Дмитрием Ивановым, Матвеев Елисеевым и Никитой Поршневым.

Напомним, что в воскресенье Поршнев стал лучшим среди россиян в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Он финишировал 26-м, а Елисеев - 28-м.

Что касается женской сборной, то в нее попали: Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Валерия Васнецова, Екатерина Глазырина и Кристина Резцова.

Добавим, что год назад на чемпионате Европы, который также состоялся в Минске, российская команда завоевала по две золотых, серебряных и бронзовых медали. В неофициальном зачете наша сборная стала второй вслед за Швецией.