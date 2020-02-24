Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro

Honor представила в Барселоне две новинки - смартфон серии View и беспроводные наушники.

Honor View 30 Pro - это развитие технологий, которые были заложены в предыдущем поколении смартфонов.

Устройство получило большой экран, его диагональ - 6,57 дюйма, рамки минимальные, как и у всех FullView дисплеев Honor. В него врезана двойная селфи-камера: 32 Мп + 8 Мп.

Что касается дизайна, то стоит отметить, что задняя панель глянцевая. Для России будет варианта расцветки - "голубой океан" и "полночный черный".

Смартфон построен на чипсете Kirin 990 5G, который стоит в только что анонсированном Huawei Mate Xs (https://rg.ru/2020/02/24/huawei-predstavila-novyj-skladnoj-telefon-planshet-i-noutbuk.html). На минуту, созданный по 7 нм техпроцессу процессор содержит 10,3 млрд транзисторов. За графику отвечает 16-ядерный процессор Mali-G76.

Тройная камера получила сенсоры 12 Мп (широкоугольный объектив, он же кинообъектив), 40 Мп (широкоугольный) и 8 Мп (телефото). Камера получила оптическую стабилизацию, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум и множество режимов при поддержке искусственного интеллекта, включая съемку с двух ракурсов.

Смартфон получил батарею емкостью 4100 мАч, которая поддерживает технологии быстрой проводной и беспроводной зарядки с мощностью 40 Вт и 27 Вт соответственно. Кроме того, Honor View 30 Pro умеет заряжать другие устройства.

В России в продаже смартфон появится 3 марта по цене 36 990 рублей.

Также был представлен "прокачанный" смартфон 9X. Pro-версия получила 6,59-дюймовый экран без вырезов, спрятанную в корпус селфи-камерой и тройной 48 Мп AI-камерой. Honor 9X Pro базируется на платформе Kirin 810, имеет на борту 6 Гб оперативной памяти и накопитель емкостью 256 Гб. Официально смартфон в России продаваться не будет, в Европе он будет стоить 249 евро.

Интересно, что Honor в обоих моделях решила отказаться от Google Play в пользу магазина приложений Huawei AppGallery. Это ещё один шаг в сторону отказа от использования Android. Впрочем, при желании и некоторых манипуляциях доступ к "гугловскому" магазину получить можно, но об этом на презентации не говорили.

Honor Magic Earbuds - полностью беспроводные наушники. Устройства получило 10 мм динамики и систему активного шумоподавления. Производитель обещает насыщенное звучание и объемные басы, а также продолжительную автономность.