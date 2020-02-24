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24.02.2020 11:28
Рубрика: Спорт

Названы призовые Логинова за выступление на чемпионате мира по биатлону

Текст: Максим Домчев

Стали известны призовые выплаты для участников чемпионата мира по биатлону, который в минувшее воскресенье завершился в Италии. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на попавшую в распоряжение агентства таблицу распределения призовых, больше всех на турнире заработала представительница Норвегии Марте Рейселанн.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Пятикратная чемпионка мира, выигравшая также две бронзовые медали, заработала 99 тысяч евро. По меркам футбола эта сумма не выглядит чем-то выдающимся. Больше всех у мужчин заработал ее соотечественник Йоханнес Бе - 90,5 тысяч евро.

Третье место в этом зачете у итальянки Доротеи Вирер - 83,35 тысяч евро. Российская сборная смогла заработать всего 79 тысяч. При этом более половины на счету Логинова - 46,5 тысяч евро.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2020

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