Названы призовые Логинова за выступление на чемпионате мира по биатлону

Стали известны призовые выплаты для участников чемпионата мира по биатлону, который в минувшее воскресенье завершился в Италии. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на попавшую в распоряжение агентства таблицу распределения призовых, больше всех на турнире заработала представительница Норвегии Марте Рейселанн.

Пятикратная чемпионка мира, выигравшая также две бронзовые медали, заработала 99 тысяч евро. По меркам футбола эта сумма не выглядит чем-то выдающимся. Больше всех у мужчин заработал ее соотечественник Йоханнес Бе - 90,5 тысяч евро.

Третье место в этом зачете у итальянки Доротеи Вирер - 83,35 тысяч евро. Российская сборная смогла заработать всего 79 тысяч. При этом более половины на счету Логинова - 46,5 тысяч евро.