Почему кроссоверу не нужен полный привод

Число "честных" внедорожников в линейках крупных автопроизводителей планомерно снижается. Гранды массово переходят с рамной конструкции на несущий кузов, на место постоянного полного привода приходит подключаемый, пусть и дополненный "умными" электронными помощниками, а неразрезные мосты в задней подвеске сменяются многорычажной конструкцией.

Примеров такого отступления от "джипперских" ценностей масса - просто ознакомьтесь с изменениями, которые претерпели при смене поколений совсем свежие Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class и Cadillac Escslade, и убедитесь, что новые настройки подвески ходовой и рулевого управления выполнены с прицелом лучшего поведения на асфальте, а вовсе не на тяжелом оффроуде.

В мире хэтчбеков и универсалов повышенной проходимости, кроссоверов или "паркетников", читай - городских автомобилей с увеличенным клиренсом и опциональным полным приводом - прослеживается другая тенденция - покупатели, как правило, все чаще предпочитают передний привод полноприводной трансмиссии, руководствуясь в первую очередь соображениями практичности. Ведь не секрет, что машина с передним приводом обойдется заметно дешевле полноприводной модификации, она потребляет меньше топлива, и, наконец, чем меньше узлов, тем меньше поломок - выбирая передний привод, владелец страхуется от возможных проблем с трансмиссией 4х4.

Почему же в наши дни для покупателей-горожан имеет смысл отказаться от систем 4х4? Ведь заснеженные дворы и размытые грунтовки по дороге на дачу никто не отменял. Дело в бортовой электронике, отвечающей за работу тормозных механизмов. В последние несколько лет в разработке таких систем произошел настоящий прорыв.

К примеру, группа Peugeot-Citroen предлагает для своих "псевдокроссоверов" (за исключением полного привода на основе гибридной установки, где за подключение задних колес отвечает электромотор, все SUV Peugeot, Citroen и DS имеют передний привод), хитроумную систему Grip Control. Этот мудрый помощник меняет работу ESP в нескольких вариациях (Sand, All-Road, Snow или ESP Off), а также имеет функцию помощи при движении под уклон.

По стопам французов пошел АвтоВАЗ со своей системой Ride Select, действующей по сути по алгоритму Grip Control. В базовом режиме включена вся вспомогательная электроника. В спортивном повышена чувствительность акселератора, а электроника дает возможность пробуксовки при старте. Предусмотрены также режимы движения по снегу и грязи, когда допускается пробуксовка и проскальзывание колес передней оси, а также алгоритм движения по песку. И, наконец, есть режим ESC Off, когда вспомогательные системы отключены.

Но что, если в вашем автомобиле нет таких хитроумных помощников для езды по скользким и рыхлым поверхностям? Во-первых, системы стабилизации большинства современных машин научили имитировать межколесные блокировки, когда электроника пытается перекидывать момент с буксующего колеса на колесо по другому борту. Во-вторых, смотрите в сторону моделей, где систему ESP и антипробуксовочную систему можно деактивировать нажатием соответствующей кнопки. Отключив "ассистента", вы запретите системе снижать обороты двигателя (душить мотор) и подтормаживать буксующие колеса. Нередко такая деактивация помогает преодолеть сложный участок бездорожья или выехать из нерасчищенного от снега двора.

Еще один важный нюанс касается используемых колес. Если вы выбираете переднеприводный автомобиль, то как минимум на зимний сезон озаботьтесь покупкой либо шипованной резины, либо покрышек с развитым протектором. Такая обувка будет отличным подспорьем, когда нужно будет заехать на скользкий подъем (например, у мойки) или, к примеру, двигаться по снежной колее.

Наконец, кто-то убежден, что полный привод обеспечивает лучшую стабильность при прохождении поворотов на скольком покрытии и что машина с трансмиссией 4х4 оттормаживается лучше, чем версии 4х2. Однако на самом деле это заблуждение. Коэффициент сцепления с дорожным покрытием у полноприводного кроссовера аналогичен показателю моноприводного "паркетника". Страховку же при езде по скользким поверхностям окажет все та же система стабилизации.

Так что в современных условиях, покупая кроссовер, вполне можно обойтись и без полного привода.