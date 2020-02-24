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24.02.2020,  
15:58
Текст:  Антон Валагин

Появилось видео прохода эсминца США в Черное море

В Сети появилось видео прохода эскадренного миноносца ВМС США Ross через пролив Босфор. Корабль вошел в Черное море вечером 23 февраля и был немедленно взят на сопровождение техническими средствами Черноморского флота России.

Фото: Twitter
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Видео опубликовал турецкий YouTube-канал, следящий за морским трафиком через Босфор. Командование ВМС США объяснило приход своего корабля в Черное море "проведением операций по повышению безопасности и обеспечению региональной стабильности на море".

Ross относится к эсминцам класса Arleigh Burke. 150-метровый корабль оснащен крылатыми ракетами Tomahawk и системой ПВО-ПРО Aegis. Нынешний заход американского корабля в Черное море - первый в 2020 году. В 2019 году корабли НАТО посещали акваторию 13 раз. Согласно конвенции Монтре продолжительность пребывания иностранных кораблей в Черном море ограничена 21 днем.

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Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
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