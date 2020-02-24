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24.02.2020 07:33
Рубрика: В мире

ВМС США назвали цели захода своего эсминца в Черное море

Американский эсминец Ross вошел в Черное море в рамках проведения операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море. Такая информация опубликована на сайте Военно-морских сил США.

Фото: PH2 Christopher Ware/wikimedia.org
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Отмечается, что этим визитом Вашингтон последовательно укрепляет свои отношения с черноморскими партнерами, а такие операции имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства, пишет РИА Новости. ВМС США также подчеркивают, что упомянутые операции призваны "усилить взаимодействие между союзниками по НАТО ".

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России взял на сопровождение эсминец Ross, входящий в состав 6-го флота США. Ross относится к эскадренным миноносцам типа Arleigh Burke. Он вооружен системой ПВО-ПРО Aegis.

Это первый в 2020 году заход американского корабля в акваторию Черного моря. В 2019 году боевые корабли НАТО посещали Черное море 13 раз. Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

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