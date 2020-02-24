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24.02.2020 18:39
Рубрика: Легковые авто

Проезд открыт

Повышение налога не затронет личные автомобили
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 39 (8093)
Повышение налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже не затронет личный транспорт. "Данная инициатива не затронет личные автомобили россиян. Так что простым автомобилистам беспокоиться не о чем", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров (цитата по ТАСС). По его словам, минпромторг готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении только коммерческой техники класса Евро-3 и ниже.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минпромторг готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже, количество которой, по оценке министерства, превышает 3 млн штук, сообщили "РГ" в ведомстве. "Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - отметили в минпромторге.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В России появился новый экологический класс для автомобилей

Ранее стало известно, что минпромторг предлагает с 1 января 2021 года кардинально повысить транспортный налог на коммерческие автомобили класса Евро-3 и ниже. По данным агентства "Автостат" на март 2019 года, лишь 44,8% легковых автомобилей по стране удовлетворяют нормам токсичности Евро-4 и выше. В столице этот показатель выше - 67,6%.

В России доля легковых автомобилей с нормами выброса, соответствующими Евро-3 и ниже, составляет более половины (55,2%) от общего объема, в Москве - уже менее трети, всего 32,4%.