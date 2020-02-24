Повышение налога не затронет личные автомобили

Минпромторг готовит предложения по увеличению ставок транспортного налога в отношении коммерческой техники экологического класса 3 и ниже, количество которой, по оценке министерства, превышает 3 млн штук, сообщили "РГ" в ведомстве. "Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан РФ. Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что, в свою очередь, окажет позитивное воздействия на окружающую среду", - отметили в минпромторге.

Ранее стало известно, что минпромторг предлагает с 1 января 2021 года кардинально повысить транспортный налог на коммерческие автомобили класса Евро-3 и ниже. По данным агентства "Автостат" на март 2019 года, лишь 44,8% легковых автомобилей по стране удовлетворяют нормам токсичности Евро-4 и выше. В столице этот показатель выше - 67,6%.

В России доля легковых автомобилей с нормами выброса, соответствующими Евро-3 и ниже, составляет более половины (55,2%) от общего объема, в Москве - уже менее трети, всего 32,4%.