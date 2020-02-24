Пушков оценил слова Трампа об отношениях России и Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, желающего примирения России и Украины.

Что сделал Трамп для того, чтобы две страны помирились? - задает вопрос российский сенатор. Оказали ли США влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? "В отсутствии действий слова мало что значат. Заявления Трампа - лучший пример", - написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, выступая перед журналистами на лужайке у Белого дома перед отлетом в Индию, Трамп заявил о том, что хотел бы, чтобы Москва и Киев пришли к согласию. "Если бы они поладили друг с другом, это было бы замечательно для всего мира", - подчеркнул американский лидер.