В Новосибирск впервые прилетел Балет Монте-Карло (Княжество Монако). Всемирно известная труппа представила на большой сцене Театра оперы и балета (НОВАТ) спектакль "Укрощение строптивой", получивший три премии "Золотая маска".

Три вечера в главных партиях - Катарины и Петруччо - блистали звезды Балета Монте-Карло - Екатерина Петина и Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини, а также премьеры Большого театра - Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, исполнители первой постановки.

- Мы по всему миру ездим, но впервые заезжаем так далеко, - заметил один из крупнейших хореографов современности Жан-Кристоф Майо, который руководит Королевским балетом Монте-Карло 26 лет.

По словам художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, рассматривалось несколько постановок, которые бы хотелось показать публике. Спектакль "Укрощение строптивой" создан господином Майо на музыку Дмитрия Шостаковича специально для русской труппы - Большого театра России (мировая премьера состоялась 4 июля 2014 года). Позже, в 2017-м, мастер адаптировал постановку под свою труппу - Балет Монте-Карло. Это уникальный случай в карьере г-на Майо - обычно он сначала ставит спектакли для своей труппы, а уж затем переносит на другие сцены.

- Мы долго выбирали спектакль, который привезем в Новосибирск, и мне удалось убедить Жана-Кристофа, что новосибирская публика должна увидеть именно "Укрощение строптивой". Жан-Кристоф - большой мастер, со своей самобытной эстетикой, его отличает удивительная музыкальность. Как руководитель балетной труппы в Монако, он бережно хранит традиции, которые с 1911 года заложил в этом театре русский театральный деятель Сергей Дягилев. Приятно видеть, что молодые артисты следуют за ним, - отметил Владимир Кехман.

Для самого постановщика "Укрощение строптивой" - не совсем шекспировская история, в которой мачо покоряет красавицу, скорее, это история яркой и сильной женщины, которая находит своего мужчину.

- Мне важно, чтобы публика жила эмоциями персонажей спектакля, вместе с танцовщиками чувствовала их страсть. Я хотел дать возможность зрителям прочувствовать любовные отношения, которые разворачиваются на сцене, - сказал Жан-Кристоф Майо. - Каждый найдет свою любовь, и история пары - это только ее история. Никогда нельзя судить любовь.

По словам хореографа, очаг его вдохновения - в музыке Шостаковича. "Это он толкнул меня на постановку", - говорит Майо. Непросто было выбрать из творческого наследия композитора фрагменты из разных сочинений, но в итоге получилось единое полотно, будто специально созданное для "Укрощения строптивой".

Постановщики спектакля уверены, многие зрители открывают для себя другого, не самого привычного Шостаковича, музыка которого для русского человека ассоциируется в первую очередь с "Ленинградской" симфонией.