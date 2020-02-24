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24.02.2020 18:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Шостакович и вся любовь

Танцовщики из Монте-Карло долетели до Сибири
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(8093)
В Новосибирск впервые прилетел Балет Монте-Карло (Княжество Монако). Всемирно известная труппа представила на большой сцене Театра оперы и балета (НОВАТ) спектакль "Укрощение строптивой", получивший три премии "Золотая маска".
Это история сильной женщины, которая находит своего мужчину. Фото: Татьяна Кравченко Это история сильной женщины, которая находит своего мужчину. Фото: Татьяна Кравченко
Это история сильной женщины, которая находит своего мужчину. Фото: Татьяна Кравченко

Три вечера в главных партиях - Катарины и Петруччо - блистали звезды Балета Монте-Карло - Екатерина Петина и Матей Урбан, Алессандра Тоньолони и Франческо Мариоттини, а также премьеры Большого театра - Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов, исполнители первой постановки.

- Мы по всему миру ездим, но впервые заезжаем так далеко, - заметил один из крупнейших хореографов современности Жан-Кристоф Майо, который руководит Королевским балетом Монте-Карло 26 лет.

Фото: Предоставлено дирекцией фестиваля "Один. Два. Три"
В Новосибирске пройдет фестиваль-конкурс камерных и моноспектаклей

По словам художественного руководителя НОВАТа Владимира Кехмана, рассматривалось несколько постановок, которые бы хотелось показать публике. Спектакль "Укрощение строптивой" создан господином Майо на музыку Дмитрия Шостаковича специально для русской труппы - Большого театра России (мировая премьера состоялась 4 июля 2014 года). Позже, в 2017-м, мастер адаптировал постановку под свою труппу - Балет Монте-Карло. Это уникальный случай в карьере г-на Майо - обычно он сначала ставит спектакли для своей труппы, а уж затем переносит на другие сцены.

- Мы долго выбирали спектакль, который привезем в Новосибирск, и мне удалось убедить Жана-Кристофа, что новосибирская публика должна увидеть именно "Укрощение строптивой". Жан-Кристоф - большой мастер, со своей самобытной эстетикой, его отличает удивительная музыкальность. Как руководитель балетной труппы в Монако, он бережно хранит традиции, которые с 1911 года заложил в этом театре русский театральный деятель Сергей Дягилев. Приятно видеть, что молодые артисты следуют за ним, - отметил Владимир Кехман.

Для самого постановщика "Укрощение строптивой" - не совсем шекспировская история, в которой мачо покоряет красавицу, скорее, это история яркой и сильной женщины, которая находит своего мужчину.

Фото: Предоставлены дирекцией фестиваля "Один. Два. Три"
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- Мне важно, чтобы публика жила эмоциями персонажей спектакля, вместе с танцовщиками чувствовала их страсть. Я хотел дать возможность зрителям прочувствовать любовные отношения, которые разворачиваются на сцене, - сказал Жан-Кристоф Майо. - Каждый найдет свою любовь, и история пары - это только ее история. Никогда нельзя судить любовь.

По словам хореографа, очаг его вдохновения - в музыке Шостаковича. "Это он толкнул меня на постановку", - говорит Майо. Непросто было выбрать из творческого наследия композитора фрагменты из разных сочинений, но в итоге получилось единое полотно, будто специально созданное для "Укрощения строптивой".

Постановщики спектакля уверены, многие зрители открывают для себя другого, не самого привычного Шостаковича, музыка которого для русского человека ассоциируется в первую очередь с "Ленинградской" симфонией.

Культура Театр Танец Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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