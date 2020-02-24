Эксперты составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах

Эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов по аварийности на дорогах. Специалисты проанализировали количество ДТП, в которых были пострадавшие и погибшие по итогам 2019 года. Исследование проводилось по данным МВД РФ.

Так, меньше всего дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, зафиксировано в Чеченской республике - на 100 тысяч автомобилей (автобусы, легковушки и грузовики) здесь произошло всего 76 подобных ДТП. Вторым российским регионом с наименьшей аварийностью оказался Чукотский автономный округ (139 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч машин), а на третьем месте - Свердловская область со 150 серьезными авариями.

Согласно данным рейтинга, разница между лидерами и отстающими огромна: на 83-м и 84-м местах находятся Омская (476 ДТП) и Ярославская (504) области. На последнем месте - Республика Тыва. Здесь в 2019 году на 100 тысяч автомобилей произошло 858 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Москва и Санкт-Петербург расположились на 13-м (210 ДТП) и 48-м (333 аварии) местах. Но именно в этих городах меньше всего погибших на тысячу пострадавших в дорожных авариях: 40 и 28 соответственно. Лучше обстоят дела только в Севастополе - здесь 23 жертвы на 1000 пострадавших.

При этом, как утверждают эксперты, количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, в России за 2019 год в среднем снизилось на 2,2 процента - показатель на 100 тысяч авто достигает 294 ДТП. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Чукотском автономном округе, где количество подобных аварий сократилось на 50 процентов. Число самих пострадавших по стране также уменьшилось: погибших - на 6,8 процента, раненых - на 1,9.