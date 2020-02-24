По городам России и Беларуси проедет эшелон боевой техники

О деталях проекта рассказал главнокомандующий ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев. Эшелон с военной техникой побывает на железнодорожных станциях 24 российских городов и двух белорусских. Военнослужащие округа проведут экскурсии и расскажут о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, а творческие коллективы исполнят фронтовые песни.

В "Эшелоне Победы" - 18 вагонов. Здесь будет легендарный Т-34, самый массовый танк фронтового и послевоенного времени, тяжелый танк ИС-3, запущенный в серийное производство в последние дни войны. Кроме того, в эшелоне будут представлены пушки, гаубицы калибра 122 и 152 миллиметра, зенитные орудия.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, "Эшелон Победы" отправится в путь в апреле из Москвы, а к 9 мая прибудет в Санкт-Петербург.