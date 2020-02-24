Общество
24.02.2020 11:55
Текст: Светлана Цыганкова (Санкт-Петербург)

По городам России и Беларуси проедет эшелон боевой техники

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по городам Российской Федерации и Республики Беларусь проедет железнодорожный эшелон с уникальной экспозицией боевой техники, вооружения, средств связи, медицины и инженерных войск. Акцию "Эшелон Победы" проводят военнослужащие Западного военного округа.
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Пресс-служба ЗВО

О деталях проекта рассказал главнокомандующий ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев. Эшелон с военной техникой побывает на железнодорожных станциях 24 российских городов и двух белорусских. Военнослужащие округа проведут экскурсии и расскажут о подвигах советских солдат в годы Великой Отечественной войны, а творческие коллективы исполнят фронтовые песни.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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В "Эшелоне Победы" - 18 вагонов. Здесь будет легендарный Т-34, самый массовый танк фронтового и послевоенного времени, тяжелый танк ИС-3, запущенный в серийное производство в последние дни войны. Кроме того, в эшелоне будут представлены пушки, гаубицы калибра 122 и 152 миллиметра, зенитные орудия.

Как добавили в пресс-службе Западного военного округа, "Эшелон Победы" отправится в путь в апреле из Москвы, а к 9 мая прибудет в Санкт-Петербург.

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