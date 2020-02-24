Продавцов подержанных машин обязали сообщать о замене двигателя

Вологодский областной суд объяснил, что молчание продавца подержанной машины о замене двигателя может стать основанием для расторжения сделки. В таком случае продавцу вернут авто, а покупателю - деньги.

Такое разъяснение включено в свежий обзор судебной практики. Поводом стало конкретное дело. Некий гражданин С. купил у гражданина Ф. японский автомобиль 2010 года выпуска за 695 тысяч рублей.

"При обращении в органы ГИБДД с целью постановки автомобиля на учет установлено несоответствие номера двигателя на автомобиле номеру двигателя, указанному в паспорте транспортного средства: обнаружена замена двигателя 2010 года выпуска на двигатель 2002 года выпуска, ранее установленный на ином транспортном средстве", - рассказывают в Вологодском областном суде.

Покупатель хотел приобрести автомобиль этой марки именно 2010 года выпуска. Естественно, он рассчитывал, что ключевые компо­ненты автомобиля будут родными, а не старыми с дру­гой мощностью

Это был неприятный сюрприз. Покупатель-то рассчитывал, что ключевые компоненты в машине будут родные, японские. Естественно, что он почувствовал себя обманутым.

Продавец не проникся его горем и отменять сделку отказался. Мол, раз ударили по рукам, обратного хода нет.

Суд первой инстанции также встал на сторону продавца. Логика была простой: машина на ходу, препятствий к ее регистрации в ГАИ нет, сам покупатель тоже признает, что на техническое состояние машины не жалуется.

Однако во второй инстанции выяснилось, что такая логика противна закону. Ничто не может отменить тот факт, что покупатель был обманут.

"Суд апелляционной инстанции не согласился с решением суда первой инстанции, полагая, что истцом представлены доказательства наличия существенных недостатков, которые не были оговорены продавцом при заключении договора купли-продажи товара", - рассказали в Вологодском областном суде.

По Гражданскому кодексу основанием для расторжения договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора.

Существенными признаются такие обстоятельства, которые могли бы повлиять на решение какой-то стороны сделки. Купил бы мужчина автомобиль за ту же цену и вообще рассматривал бы вопрос покупки, зная, что на авто стоит старый двигатель?

Эксперт в области автотехники, допрошенный судом апелляционной инстанции, указал, что двигатели, установленные на автомобилях той марки 2002 и 2010 годов выпуска имеют разные качественные характеристики.

Между тем, приобретая транспортное средство, С. исходил из выбора определенной марки автомобиля и желал приобрести транспортное средство именно 2010 года выпуска, "учитывая функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики двигателя", поясняют в суде.

Истца не поставили в известность, что на машине стоит двигатель прежних лет, имеющий совсем другие характеристики. Поэтому апелляция расторгла сделку, а само дело должно стать примером для других.