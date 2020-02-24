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24.02.2020 10:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области арестовали подростка, пытавшегося убить ребенка

Текст: Марина Ледяева (Мурманская область)

В Кандалакше 15-летнего подростка в суде взяли под стражу на два месяца. Он обвиняется в покушении на убийство 11-летнего мальчика. Как сообщает следком Мурманской области, суд согласился с ходатайством следствия и избрал арест как меру пресечения.

Фото: Пресс-служба судов Вологодской области
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По данным следствия, обвиняемый избил потерпевшего на улице Новой в Кандалакше и попытался задушить. Когда мальчик потерял сознание, подросток подумал, что он умер, и закопал жертву в снегу. Ребенка спасли прохожие, которые вовремя его нашли и вызвали скорую помощь. Жизнь мальчика вне опасности.

Следователи допрашивают обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, чтобы восстановить все обстоятельства, и в том числе мотив случившегося.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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