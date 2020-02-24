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24.02.2020 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге Mini Cooper с женщиной за рулем свалился в Фонтанку

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В центре Санкт-Петербурга автомобиль Mini Cooper упал в Фонтанку.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Водителей начнут предупреждать об опасных участках дорог по СМС

Как сообщили в ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла сегодня, 24 февраля, в 08.36.

В районе дома 50 на набережной Фонтанки (это недалеко от Аничкова моста) автомобиль Mini Cooper, водитель которого не справился с управлением, протаранил бордюрный камень и чугунное ограждение и упал в реку. За рулем находилась женщина 1980 года рождения.

Обошлось без жертв. Водитель отделалась переохлаждением, сейчас она госпитализирована. Тем временем сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии, устанавливают обстоятельства произошедшего. Спасатели при помощи автокрана достают из реки утонувший автомобиль.

Отметим, что на этом месте уже не впервые происходят подобные аварии. Так, 5 октября 2019 года возле дома 44 на набережной Фонтанки упал в воду автопогрузчик.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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