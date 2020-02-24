СМИ: к Дню Победы заложат два вертолетоносца

Строительство первой пары российских универсальных десантных кораблей (УДК) начнется в начале мая. Контракт на создание кораблей Минобороны РФ планирует заключить до конца апреля.

- Ожидается, что военное ведомство до конца апреля подпишет контракт на строительство двух УДК для российского флота. Проект на корабли подготовлен по техзаданию главкомата ВМФ. Закладка на судостроительном заводе "Залив" в Крыму намечена на начало мая, она будет приурочена к 75-летию Победы, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации. Сумма сделки также не раскрывается. Ранее пресс-служба керченского завода "Залив" подтвердила техническую готовность предприятия к строительству десантных вертолетоносцев.

УДК российского проекта будет иметь водоизмещение порядка 25 тысяч тонн, длину 220 метров и доковую камеру для десантных катеров. На корабле смогут разместиться 20 тяжелых вертолетов - для сравнения французский десантный корабль типа Mistral может нести 16 вертолетов. Российский УДК будет способен перевозить до 900 морских пехотинцев.