Бренд Honor хорошо известен в России в первую очередь благодаря доступным смартфонам, но компания делает не только их, а еще и ноутбуки. На тест к "РГ" попала новинка - Honor MagicBook Pro - ноутбук среднего ценового сегмента (около 60 тысяч рублей). Что же предлагается пользователю за такие деньги?

Ноутбук среднего ценового сегмента Honor MagicBook Pro хорошо подходит для работы и просмотра видео, но в "стрелялки" на нем уже не поиграешь. Фото: Huawei

Комплект поставки

Все знают поговорку о том, что "театр начинается с вешалки", она применима и к устройствам: ноутбук начинается с распаковки. Компьютер предстает перед покупателем в обычной картонной коробке. В комплектацию входят: ноутбук, блок питания, провод USB-С и краткая инструкция по эксплуатации. Все максимально просто и демократично: впрочем, от лэптопа такой ценовой категории сложно ожидать чего-то иного.

Первое знакомство

Honor MagicBook Pro производит очень приятное впечатление. У него алюминиевый корпус, на котором нет "лишних" деталей - на задней крышке есть только надпись Honor, но она не бросается в глаза. Для подключения периферийных устройств в MagicBook предусмотрены порты USB Type-C, USB 3.0, а также HDMI. Во время активации можно настроить сканер отпечатков пальцев - это нужно, чтобы каждый раз не вводить пароль при входе в Windows.

Производительность

Honor MagicBook Pro работает на процессоре AMD Ryzen 5 3550H cо встроенной графикой Radeon Vega 8 Graphics. Это офисный лэптоп, поэтому от него не стоит ждать игровых возможностей. А с приложениям вроде Word, Excel, PowerPoint ноутбук справляется "на ура". Лэптоп с легкостью "тянет" и Photoshop - его вполне можно использовать для редактирования фотографий. Количество оперативной памяти в Honor MagicBook Pro - 8 ГБ, а встроенной - 512 ГБ.

Дисплей

Экран в Honor MagicBook Pro - 16-дюймовый, его разрешение составляет 1920 х 1080 пикселей. Ширина рамок экрана всего 4,9 мм, а сам экран занимает 90%. К изображению никаких претензий нет, на ноутбуке с комфортом можно смотреть кино или работать с графикой. Углы обзора тоже отличные.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура Honor MagicBook Pro очень хороша. У нее приятный ход клавиш: по уровню комфортности ее вполне можно сравнить с более дорогими моделями. Подсветка также присутствует, но по умолчанию сделана так, что выключается буквально через секунду после простоя. Для экономии энергии это хорошо, но для пользователя не очень удобно - нужно лезть в настройки и выставлять другое время "сна" клавиатуры.

А вот тачпад, пожалуй, является самым слабым звеном этого ноутбука. Он ощущается ну уж очень хлипким: достаточно лишь несильного нажатия, и он продавливается. В целом складывается ощущение, будто бы он закреплен не слишком крепко - каждый раз при нажатии боишься его сломать. Ноутбуку за 30 тысяч рублей такое было бы простительно, но вот в модели, которая стоит в два раза дороже, это уже серьезный недостаток.

Автономность

Производитель заявляет, что Honor MagicBook Pro способен проработать 12 часов в режиме воспроизведения видео. Заявленные показатели вполне соответствуют действительности. Безусловно, стоит отметить и быструю зарядку - меньше чем за полчаса Honor MagicBook Pro зарядился на 80% - это отличный показатель для среднебюджетной модели.

Интересные "фишки"

Безусловно, хочется отметить необычную для ноутбука фронтальную камеру, она спрятана аккурат между клавишами F6 и F7. Такое решение уже встречалось у модели HuaweiMateBook X Pro, но все равно крайне непривычно. Назвать такое расположением камеры серьезным недостатком все же нельзя (ну право, кто разговаривает через веб-камеру ноутбука в 2020 году?), однако пользоваться ей неудобно. Камера смотрит на вас как бы снизу вверху и отлично видно ваш подбородок, а для того, чтобы увидеть лицо целиком, необходимо отодвинуться от ноутбука как минимум на метр.

А вот к приятным фишкам можно отнести функцию Honor Magic-Link. Ее совершенно точно оценят фанаты бренда Huawei/Honor. Для того, чтобы синхронизировать смартфон Huawei/Honor с ноутбуком, достаточно поднести его к синей наклейке и устройства синхронизируются по NFC. Как только гаджеты образуют пару, можно обмениваться информацией по Wi-Fi или Bluetooth. Также можно дублировать экран смартфона на ноутбуке.

Вместо итогов

Honor MagicBook Pro - хорошо сбалансированный лэптоп, который определенно стоит своих денег.