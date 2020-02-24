Россия и Турция готовят новые консультации по Идлибу

По словам министра, Россия намерена сделать все, чтобы регион, где не прекращаются боевые действия, стал полноценной, реально функционирующей зоной деэскалации. И для этого турецкая сторона должна выполнять свои обязательства. На Смоленской площади обращают внимание, что борьба там ведется с террористами, которые уже не раз нападали на позиции как ВКС РФ, так и сирийской армии - причем нередко атаки велись со стороны наблюдательных постов Турции.

"Уверен, что турецкие военные "на земле" все прекрасно видят и понимают", - отметил Лавров.

Напомним, что власти Турции не снимают угрозы полноценной военной операции в Идлибе. При этом, как известно, Анкара, Москва, а также Тегеран выступают гарантами и посредниками астанинского формата политического урегулирования в САР.