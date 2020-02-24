Россия и Турция готовят новые консультации по Идлибу

Новости

Хоккеисты Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США 19:51
Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным 19:31
В Башкирии более 30 машин попали в ДТП из-за метели на трассе 18:58
Пострадавший при обрушении дома в Ижевске травмировал позвоночник 18:49
В КБР врачи вместо приема больных детей обедали, распивая шампанское 18:23
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу 18:18
Норвежский биатлонист заступился за Логинова 18:12
Фильм "Лед 2" вновь возглавил прокат 18:07
Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов 18:07
Болонскую ярмарку детской литературы перенесли из-за коронавируса 17:49
Российский фильм "Лед 2" собрал более миллиарда рублей за десять дней 17:34
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс 17:15
Ковальчук получил в "Вашингтоне" 17-й номер 17:10
В Ижевске после гибели человека на стройке завели дело 17:05
Назван возможный промежуточный хозяин коронавируса 17:05
Главные ошибки при проезде "лежачих полицейских" 17:00
В Коми четыре человека погибли при столкновении с КамАзом 16:47
Один человек погиб при обрушении на стройке в Ижевске 16:21
Вышел трейлер новых "Трансформеров" 16:13
Звезда "Мажора" Павел Прилучный разводится с актрисой Агатой Муцениеце 16:05
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии 15:57
Российского журналиста не пустили в Латвию 15:42
Спасатели извлекли второго пострадавшего при обрушении в Ижевске 15:35
В Ижевске два человека пострадали при обрушении лестницы на стройке 15:13
На Ямале два человека погибли при пожаре в жилом доме 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
24.02.2020 16:50
Рубрика: Власть

Россия и Турция готовят новые консультации по Идлибу

Текст: Екатерина Забродина
В ближайшее время может состояться новый раунд переговоров между Москвой и Анкарой по ситуации в провинции Идлиб, обострившейся несколько недель назад. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, Россия намерена сделать все, чтобы регион, где не прекращаются боевые действия, стал полноценной, реально функционирующей зоной деэскалации. И для этого турецкая сторона должна выполнять свои обязательства. На Смоленской площади обращают внимание, что борьба там ведется с террористами, которые уже не раз нападали на позиции как ВКС РФ, так и сирийской армии - причем нередко атаки велись со стороны наблюдательных постов Турции.

Фото: AP Photo
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессией экстремистов в Идлибе

"Уверен, что турецкие военные "на земле" все прекрасно видят и понимают", - отметил Лавров.

Напомним, что власти Турции не снимают угрозы полноценной военной операции в Идлибе. При этом, как известно, Анкара, Москва, а также Тегеран выступают гарантами и посредниками астанинского формата политического урегулирования в САР.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Правительство МИД Турецко-сирийский конфликт Российско-турецкие отношения Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Судно-трубоукладчик "Северного потока-2" внезапно сменило курс
Появилось видео прохода эсминца США в Черное море
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
Китай разработал вакцину против коронавируса
Опрос
Опрос
Россияне поддерживают изменения в Конституцию, предложенные Путиным
Календарь
Календарь
Правительство пояснило, как сделать 31 декабря выходным