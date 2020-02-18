Зачем Турция пришла в Сирию

Военное присутствие Турции в Сирии преследует несколько целей. Первая - обеспечить безопасность своих юго-восточных регионов, граничащих с Сирией на протяжении более 800 километров. Для этого Анкара стремится взять под контроль прилегающие районы, чтобы воспрепятствовать стремлению сирийских курдов сформировать автономию на севере арабской республики, а в перспективе - и независимое государство на территории Сирии, Турции и Ирака. Учитывая многочисленное курдское население в юго-восточной Турции, эта одна из важнейших задач для Анкары, считающей Рабочую партию Курдистана и связанные с ней группировки террористическими организациями.

Вторая цель - создание зоны, куда Турция могла бы отправить сирийских беженцев, которые сейчас размещаются на ее территории, как легально в специальных лагерях вдоль границы, так и нелегально во многих крупных городах страны. Всего, по турецким данным, в стране более трех миллионов беженцев из Сирии. Также турецкая сторона опасается, что если войска Асада займут провинцию Идлиб на северо-востоке Сирии, то в Турцию хлынет новый поток беженцев, поскольку на протяжении всего сирийского конфликта там скапливались недовольные Дамаском. Напомним, наступление сирийской армии на Идлиб началось в конце 2019 года.

Еще одна цель Анкары - поддержка Свободной сирийской армии (сейчас - "Национальная армия"), которую Турция поддерживала с самого начала сирийского конфликта в 2011 году. Кроме того, на севере Сирии живут так называемые "туркоманы", или "сирийские туркмены", имеющие турецкие корни. Анкара использует их присутствие как аргумент для установления своего контроля ради безопасности единокровных братьев. Сами туркоманы создали с помощью Анкары свои боевые отряды. Туркоманы, как и "Национальная армия", помогают Турции в борьбе с курдами. Ранее, в 2012-15 годах, Анкара, по многочисленным сведениям, поддерживала и радикальные исламистские организации на территории Сирии, такие как запрещенная в РФ "Джебхат-ан-Нусра". Затем эта поддержка была прекращена. Однако размежевания на террористов и вооруженную оппозицию Асаду так и не произошло, несмотря на неоднократные призывы со стороны Москвы. В настоящее время сирийская армия в ходе наступления на Идлиб наносит удары по всем подряд, как по радикалам, так и по турецким прокси, что вызывает дополнительную озабоченность турецкой стороны.

Кроме того, рассматривать присутствие турецких сил на территории Сирии надо и в свете концепции неоосманизма. Данный концепт иногда трактуют как стремление Турции включить в свой состав территории, входившие в Османскую империю до 1918 года, но в большей степени речь идет об усилении экономического, культурного и религиозного влияния Турции. Таким образом, зона в северной Сирии вдоль турецкой границы фактически выводится из-под влияния Дамаска, по крайней мере на ближайшие годы. Впрочем, Дамаск не намерен ее уступать Анкаре.

Справка

История взаимоотношений Турции и Сирии

Отношения двух стран редко бывали безоблачными. С 1571 года территория современной Сирии вошла в состав Османской империи. После ее распада Сирия (включая Ливан) была оккупирована Францией (так называемый "французский мандат"). В 1938 году Турция присоединила к себе провинцию Хатай на западе Сирии, откуда изгнали алавитов и армян. Дамаск до сих пор официально не признает этого перехода, закрашивая на картах регион Хатай в цвет Сирии.

В послевоенный период Дамаск ориентировался на СССР, Турция вошла в НАТО. На территории Сирии периодически находили прибежище антитурецкие движения, такие как "Секретная армия освобождения Армении", а затем курдская РПК, ее лидер Абдулла Оджалан до 1998 года жил в Дамаске.

Отношения Анкары и Дамаска стали налаживаться после выдачи лидера РПК Оджалана Турции. В 2007-2009 годах страны обменивались визитами на высшем уровне и даже провели совместное военное учение.

Однако с началом сирийского конфликта в 2011 году ситуация ухудшилась. В августе 2011 года было приостановлено действие всех соглашений между двумя странами. Той же осенью сирийские военные обстреляли автобус с турецкими паломниками, ехавшими из Мекки. В 2012 году Сирия сбила турецкий разведывательный самолет. Чуть позже турецкие военные атаковали сирийские войска после того, как сирийская мина залетела на турецкую территорию и убила пять человек. В том же году Турция вынудила сесть в своем аэропорту Эсенбога пассажирский рейс Москва - Дамаск компании Syrian Airlines по подозрению в перевозке оружия. В 2014 году Турция сбила сирийский самолет-разведчик. Усиление противостояния Турции и Сирии в провинции Идлиб дает повод для нового беспокойства.