В Южной Корее из-за коронавируса закрыли парламент

Поводом для подобных решительных шагов стало известие о том, что на состоявшемся 19 февраля в комплексе Народного собрания (парламента) Республики Корея (РК) мероприятия присутствовал зараженный коронавирусом COVID-19, который контактировал со многими политиками.

В результате руководство Народного собрания приняло решение отменить все заседания и прочие мероприятия с участием народных избранников. Также с 18:00 24 февраля по местному времени (12:00 по Москве) весь комплекс парламента полностью закрыт для проведения дезинфекции. Как пояснил пресс-секретарь южнокорейского парламента Хан Мин Су, парламент будет полностью закрыт для посещения в течение всего 25 февраля, а решение о дальнейшем графике работы учреждения будет принято позже, когда поступит дополнительная информация о коронавирусе.

Чиновник не стал говорить прямо, но все прекрасно знают, что под прямой угрозой заражения оказались ряд ведущих политиков главной оппозиционной Объединной партии будущего - глава фракции Сим Чжэ Чхоль и два депутата Квак Сан До и Чон Хи Гён. Они, как выяснилось, находились в непосредственной близости от зараженного человека, присутствовавшего на мероприятии 19 февраля. Теперь многие депутаты и политики сдали необходимые анализы и ждут результатов. Не исключено, что если у кого-то из них будет подтверждено наличие инфекции, то парламент и депутатов Южной Кореи придется изолировать на длительный карантин.

Согласно данным на 10:00 24 февраля, общее число зараженных коронавирусом в Южной Корее составляет 763 человек, из которых 7 умерли и 22 выздоровели.