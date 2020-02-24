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24.02.2020 05:39
Рубрика: В мире

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Причиной аномально теплой зимы в России, а также в Европе и Соединенных Штатах стала необычная ситуация в Арктике. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на метеорологов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Фото: iStock
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По их данным, все дело в очень устойчивой области низкого давления в районе Северного полюса. Из-за этого ветры, которые обычно направляют холодный воздух на юг, оказались заблокированными и циркулируют на самом севере Земли, пишет РИА Новости. В результате в США температура воздуха оказалась на три градуса выше средней нормы. Если такая температура продержится до конца февраля, то эта зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последние 140 лет.

Аналогичная ситуация сложилась на большей части территории России, а также в некоторых частях Северной Европы и восточной части Канады. Ученым еще предстоит выяснить, почему область низкого давления в Арктике сохраняется так долго.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой. По его словам, практически непрерывный заток теплого воздуха из Атлантики вытеснял холодный воздух из Сибири. Северо-атлантическое колебание, которое обеспечивает перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось не только до Европы и Ямала, но даже до Якутии и Хабаровского края.

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