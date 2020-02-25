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25.02.2020 20:25
Рубрика: Легковые авто

Audi A3 получит обивку сидений из переработанных бутылок

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Компания Audi поможет с переработанного вторсырья. До 89% материи, использованной в салоне A3 нового поколения, будет получено из измельченных и расплавленных пластиковых бутылок.

Немцы подсчитали, что на каждый комплект сидений уйдет 45 бутылок объемом 1,5 литра, а еще 62 бутылки понадобится для изготовление напольного покрытия. Получаемая ткань отвечает всем стандартам качества, принятым в компании, в том, что касается тактильных и визуальных ощущений.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Новая Audi A3 дебютирует уже в марте на автосалоне в Женеве.

Отметим, сегодня также марка Polestar, которая является подразделением шведской Volvo, показала концепт по имени Precept. Главная "фишка" этого прототипа - салон сделан из переработанных бутылок и рыболовных сетей. Новые материалы на 50 процентов легче традиционных. По данным разработчиков, в перспективе такие технологии сулят сокращение объема пластиковых отходов на 80%.

Кстати, сама Volvo еще в октябре 2018 года заявила, что откажется от дизельных двигателей. В компании тогда это объяснили очередным шагом в программе "озеленения" и электрификации силовой гаммы, направленной на полный отказ от ДВС в будущем. Пока же шведы планируют к 2025 году довести долю электромобилей в глобальных продажах до 50%.

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#Audi