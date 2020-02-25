АвтоВАЗ выпустил новые модификации Lada Largus

"Официальный Лада Клуб" опубликовал видео, в котором рассказывается о новых спецавтомобилях на базе универсала Lada Largus.

В одном из тольяттинских дилерских центров российском марки Lada продемонстрировали целую россыпь модификаций Lada Largus - это "скорая медицинская помощь", "рефрижератор", "детский социальный автомобиль", "ветеринарная служба" и "медицинская служба". Известно, что также подготовлен Lada Largus в виде такси для перевозки инвалидов и кинологическая служба, но они не были представлены в шоу-руме.

"Скорая помощь" (1 310 900 рублей), "рефрижератор" (1 285 900 рублей), "детский социальный автомобиль" (1 362 900 рублей) и такси для перевозки инвалидов созданы на базе мелкосерийного Largus KUB с повышенной крышей и удлиненным задним свесом.

У универсала для скорой есть место для лежачего пациента и три сиденья для персонала. В салоне присутствуют ниши для размещения оборудования, разъемы для электроснабжения, установлена дополнительная система вентиляции и отопления.

Модификация для перевозки детей окрашивается в желтый цвет и оснащается оранжевыми маячками. В такси для инвалидов можно перевозить взрослых пассажиров. Автомобиль укомплектован складной аппарелью в задней части кузова. В передней части салона предусмотрено поворотное кресло, а саму коляску в сложенном виде можно перевозить за вторым рядом сидений.

Варианты "ветеринарная служба" (989 900 рублей), "медицинская служба" (959 900 рублей) и "кинологическая служба" построены на базе стандартного Lada Largus. Все автомобили обладают специальной окраской кузова. Версия для "медслужбы" имеет место для носилок и два сиденья для медперсонала. В машине для кинологов смонтированы два отсека для перевозки животных, предусмотрена отдельная климат-система. Кинологический автомобиль можно также использовать и в ветслужбах.