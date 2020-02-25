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25.02.2020 18:02
Рубрика: Легковые авто

Ford сделает Bronco более "ковбойским", чем Jeep Wrangler

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Бизнес-модель продвижения одной из самых ожидаемых за океаном новинок этого года - внедорожника Ford Bronco - не будет исчерпываться рекламой и гарантийным обслуживанием, компания Ford планирует активно способствовать зарождению субкультуры владельцев Bronco и важнейшим средством этого будет предложение огромного перечня аксессуаров, от приятных пустяков до серьезного оборудования для покорения бездорожья.

Для продажи аксессуаров Ford выстраивал отдельную дистрибьюторскую сеть с собственной информационной системой и ускоренной доставкой. Никаких проблем с доступом к ассортименту аксессуаров сразу со старта продаж Bronco в конце года быть не должно. В первом каталоге будет около 150 позиций.

Фото: www.motor1.com
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Не секрет, что Ford ориентируется на сложившийся культ "джиперов" - владельцев внедорожников Jeep Wrangler - нецентрализованное, но устойчивое сообщество фанатов бренда, овеянное ореолом романтики среднего запада. План Ford на первый год продаж Bronco - 200 000 пяти- и трехдверных внедорожников, сообщает издание Automotive News, в ценовом диапазоне как раз Jeep Wrangler (30 - 50 тысяч долларов).

Ford Bronco будет опираться на рамное шасси, иметь серьезное внедорожное подспорье в виде выигрышных параметров проходимости и полноприводной трансмиссии с механическими блокировками. Но при этом будет достаточно комфортабельным для современного внедорожника - подвеска будет полностью независимой, он будет оборудован актуальными электронными системами ассистирования водителю, его сегментированная крыша и двери будут иметь быстросъемную конструкцию, позволяющую выезжать на дороги без них. Официальная презентация нового Bronco пройдет в следующем месяце.

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#Ford