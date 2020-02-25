Geely выпустил своего "убийцу Creta": он выглядит сногсшибательно

Новый компактный кроссовер Geely Icon, который поступил в продажу 24 февраля, тот редкий случай, когда серийный автомобиль почти в точности воплощает смелую дизайн-концепцию Icon Concept 2018 года.

Образ кроссовера с полным приводом можно назвать авангардным. Формообразующий элемент дизайна - прямоугольник со скругленными углами. Он заключен в оформлении передней и задней части, оптики, задан в качестве структурирующего элемента защитного обвеса и выштампован на боковинах. Выштамповки немного напоминают об автомобилях Lada Стива Маттина. В довершение оптика - на светодиодах, дверные ручки - на сервоприводе, в неактивном положении скрыты заподлицо дверным панелям.

Фото: www.autohome.com.cn

Внутри Geely Icon - почти художественная инсталляция. Это не интерьер в привычном понимании, а набор целостных причудливо совмещенных трехмерных форм, плюс симметрия. Массивный "брус", выгнутый коромыслом, со словно накинутые сверху полотнища 10,25-дюймовыми дисплеями приборного щитка и мультимедиа с навигацией, огромная "ложка"-поручень перед пассажиром справа. Одним оформлением дефлекторов, отделанных "металлом" снаружи и внутри, можно любоваться долго. И в деталировке особенно отчетливо видна рука Volvo.

Габаритами Geely Icon аналог любимой рынком Hyundai Creta - длина 4350 мм, ширина 1810 мм, высота 1615 мм, колесная база - 2640 мм (у Creta 4270/1780/1630/2590 мм соответственно).

В салоне пять посадочных мест, задний диван - с формовкой двух крайних пассажирских мест для комфортной посадки, предусмотрен откидывающийся подлокотник и дефлекторы обдува между передними сиденьями. В списке опций есть панорамная крыша. Для перевозки объемных грузов спинка заднего дивана складывается в соотношении 3/2.

Фото: www.autohome.com.cn

Подвеска полностью независимая - со стойками McPherson спереди и многорычажная схема сзади. Привод - только на переднюю ось. Тормоза всех колес - дисковые. Колесные диски - диаметром 18 и 19 дюймов. Под капотом кроссовера 1,5-литровый бензиновый турбомотор (177 л.с., 225 Нм). Коробка - 7- ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями.

В верхних комплектациях установка оснащена мягкой гибридной системой с мотор-генератором (13 л.с., 45 Нм), работающим с составе системы "старт- стоп" и помогающим ДВС при пиковых нагрузках, и 48-вольтовой литий-ионной батареей под полом в районе заднего дивана.

Geely Icon стандартно укомплектован электромеханическим "ручником", системой стабилизации, системой помощи при спуске, круиз-контролем с функцией поддержания дистанции до машины впереди, системой распознавания дорожных указателей, 4 подушками, климат-контролем с ионизатором и фильтром мелкодисперсной пыли, мультимедиа с 4G-интернетом, Wi-Fi, Bluetooth и тремя USB-коннекторами.

Фото: www.autohome.com.cn

Цена в Китае от 115 800 юаней (1,06 млн рублей) за бензиновый Icon и от 118 800 (1,085 млн рублей) за гибрид. Локализованную Hyundai ix25 (аналог Creta) нового поколения с передним приводом, двигателем 1,6 (115 л.с., 145 Нм) и вариатором в КНР предлагают от 119 800 юаней (1,094 млн рублей).