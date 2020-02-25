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25.02.2020 19:31
Рубрика: В мире

Грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в Женеве

Текст: Ольга Онежская

Журналистки из Грузии набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве. Об обстоятельствах происшествия рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Грузинские журналистки (а это уже мем) в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию. Идти было невозможно. Кричали, пихались, толкались, пытаясь пробиться к министру. Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед", - написала Захарова на своей страничке в Facebook.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Она объяснила, что таким грубым способом грузинские журналистки хотели узнать, приедет ли Сергей Лавров в Тбилиси. По словам Захаровой, так "поставить себя в зависимость от приезда или неприезда" министра другой страны - это самое настоящее умопомрачение. Официальный представитель МИД также сообщила, что она с коллегой получили пару царапин в результате натиска представительниц грузинских СМИ, однако сам министр не пострадал.

Ранее во вторник глава российского внешнеполитического ведомства выступил на конференции по разоружению и сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Напомним, что с 14 по 15 мая в Тбилиси пройдет совещание комитета министров Совета Европы, где делегацию РФ обычно представляет именно Сергей Лавров. Грузинская оппозиция уже призвала воспрепятствовать его возможному приезду для участия в заседании. Однако, по словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, в Тбилиси готовы принять делегацию из России.

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