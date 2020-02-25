Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь

О том, какие проекты помогут привлечь в Россию зарубежную молодежь, рассказывает начальник управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаил Попов.

Михаил Сергеевич, с начала года стартовала подача заявлений от иностранных студентов на поступление в российские вузы. Сколько квот на это "заложено" правительством?

Михаил Попов: Иностранные граждане, а также наши соотечественники, живущие за рубежом, могут поступать по правительственной квоте в более чем 450 госвузов России. С 2003 года у нас ежегодно выделяется 15 тысяч квот для иностранных граждан на учебу в вузах, в том числе для магистратуры и подготовительных отделений. Много это или мало? Сравним. Например, в Китае количество правительственных квот на места для иностранных студентов каждый год увеличивается на 3 тысячи. Общее число иностранных студентов в университетах, академиях и институтах КНР достигло сегодня почти полумиллиона.

Но отмечу: наши представительства в разных странах мира фиксируют стабильный рост заявок. Если в прошлом году у нас их всего было примерно 100-150 тысяч, то на конец февраля 2020 года - уже около 100 тысяч! Представляете, что будет в сентябре?

Кстати, на недавних парламентских слушаниях в Госдуме под председательством главы думского комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова как раз говорили об увеличения квот и, прежде всего, для ребят из стран СНГ. Это стало хорошим импульсом и для нас, и для минобрнауки, с которым мы в этой теме работаем вместе.

В 2021 году Россотрудничество запускает суперсервис "Образование иностранцев в РФ", который позволит студентам из других стран подавать заявки по упрощенной схеме. В чем "фишка"?

Михаил Попов: К сожалению, сейчас у нас нет эффективного государственного инструмента привлечения иностранных абитуриентов.

Нет достоверной информации о программах, условиях обучения и проживания в России на родном языке абитуриента, не менее 5 раз ребёнку приходится лично приезжать в консульство для подачи заявки и прохождения тестирований. Часто ребята пользуются коммерческими сервисами, которые непрозрачны, поэтому отследить положение иностранного абитуриента с момента подачи заявления до приезда в Россию практически невозможно. Да и гарантии поступления в российский вуз они не дают.

Что предлагаем мы? В одном месте, на единой платформе будет собрано несколько взаимосвязанных сервисов, которые помогут ребенку из любой точки мира через мобильный телефон или компьютер, а в будущем, возможно, и через терминалы в представительствах Россотрудничества за рубежом очень просто составить заявку на обучение в Российской Федерации, просто нажав кнопку. Не нужно искать "проводника", платить ему за услуги (такое случается), не нужно дополнительных поездок в консульство… Можно будет и экзамен принять, и собеседование пройти онлайн. И сразу узнать, приняли его или нет. На каждом этапе абитуриент сможет получить консультацию экспертов Россотрудничества.

Сейчас от заявки до принятия решения по ней проходит полгода. За эти полгода ребенок может передумать, уйти в другой вуз в совсем иной стране. А с такой системой мы работаем на опережение. Это полное сопровождение иностранного абитуриента на пути в российский вуз. И не только.

После того как он приедет в Россию, суперсервис поможет ему вызвать такси на родном языке, узнать как продлить визу, куда обратиться за юридической помощью, где можно подработать, в какое кафе сходить, где получить медицинскую помощь и другое. Вся эта информация будет под рукой - в нашем суперсервисе, а точнее в его смартфоне. Будет и кнопка "sos", и личный ID, по которому студента можно найти, если он потерялся или попал в неприятную ситуацию.

Планируем добавить в этот сервис массу интересной информации, которая поможет сделать верный выбор вуза и региона, в который ехать: погода, природа, архитектура, достопримечательности, а самое важное - виртуальные туры по университетам, общежитиям, библиотекам.

Откуда в основном едут учиться в Россию?

Михаил Попов: Конечно, прежде всего, это соседи - страны СНГ: Армения, Узбекистан, Казахстан, Беларусь. Российское образование там очень востребовано. В прошлом году на 3899 мест для стран бывшего СССР было подано 33 тысячи заявок. Но для нас важно выходить и на более широкую аудиторию. Поэтому радует, что есть интерес ребят из США, хороший рост заявок из Франции, Латинской Америки, Узбекистана, Беларуси… Весь прошлый год при поддержке Россотрудничества в этих странах проходили выставки, хакатоны, конкурсы, организованные российскими вузами. Мы стараемся поддерживать интерес к российской науке и культуре, устраиваем зрелищные мероприятия в научных и культурных сферах, показываем современную интересную Россию.

Какие направления подготовки чаще всего выбирают иностранные студенты?

Михаил Попов: На первом месте - медицина. Учиться на врачей едут, в основном, из Азии, но есть и ребята из СНГ - 17 процентов от всех заявок из стран содружества. На втором месте по заявкам - профессии в сфере добывающей промышленности. Это, как правило, Африка, Латинская Америка, та же Азия. Интересный поворот последние пару лет наблюдается в сельхознауках: растет интерес к агрономии, сельскохозяйственной инженерии, зоотехнике. Вот только что говорил с коллегами из Лаоса: просят до ста человек обучить агрономии, зоотехнии и т.д. Специалистов с высшим образованием здесь нужно не так много. Поэтому мы вместе с минобрнауки и минпросвещения будем прорабатывать возможность открытия отдельных квот именно для студентов среднего профобразования.

А что по городам? Все по-прежнему стремятся в столицы, но сегодня сильные вузы есть в каждом регионе… Туда иностранцы едут?

Михаил Попов: Вы правы. Массово едут в Санкт-Петербург и Москву. Согласитесь, тяжело уговорить, допустим, египтянина поехать учиться в Новосибирск. Хотя порой бывает, что в региональном университете условия лучше. Недавно у меня был ректор вуза из Еврейской автономной области. Его вуз по уровню безопасности, подготовке специалистов, качеству студенческой жизни даст фору иному московскому. Но вряд ли кто туда поедет из-за границы. Задача Россотрудничества вместе с регионами как раз показать иностранным студентам, что за качественным образованием не обязательно ехать только в столицы. Другие города тоже могут быть интересными с прекрасными вузами, а для кого-то и более комфортной средой. Просто об этом никто не говорит.

Госдума приняла законопроект, который разрешает иностранным студентам работать во время учебы в России без специального разрешения. Это сработает на приток ребят из-за рубежа?

Михаил Попов: Несомненно, Америка, Англия, Финляндия, Дания - в этих странах дети из небогатых семей могут обучаться на гранты, получить хорошее образование за счет своего ума, но при этом не могут работать и обеспечивать себе нормальную жизнь. В России, обучаясь по правительственной квоте, студент гарантировано получает место учебы и небольшую стипендию. Но жить на это, конечно, невозможно. Понятно, что многим помогают родители, но, тем не менее, возможность подработки важна. До сих пор иностранных студентов не брали на работу просто так. Нужно было специальное разрешение, и оно длилось до года, а на само получение документа уходило несколько месяцев. Теперь это ограничение снято. И это серьезное конкурентное преимущество среди других иностранных государств.

Российские абитуриенты, выбирая вуз, внимательно изучают различные университетские рейтинги. Для иностранных студентов они тоже имеют значение?

Михаил Попов: Конечно. Нашим вузам нужно об этом помнить - место вуза в международном рейтинге существенно влияет на выбор иностранцев. Многие отечественные университеты на хорошем счету. Например, в предметном международном рейтинге QS на 42 месте по направлению "добыча полезных ископаемых" - МИСиС, в первой сотне по исполнительским видам искусства - Московская государственная академия хореографии, по направлению "искусство и дизайн" в 200 лучших - Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики.

Но надо не забывать ещё об одной важном конкурентном преимуществе - гранты. Большинство стран, с которыми Россия конкурирует за талантливых студентов, используют механизм грантовой поддержки: кроме бесплатного места на обучение, он предполагает еще и ежемесячную финансовую выплату, которая обеспечивает студенту проживание в стране. Так, в Китае, например, размер месячной государственной стипендии эквивалентен 20 тысячам рублей. Магистерская стипендия, предлагаемая немецким агентством DAAD - 750 евро в месяц плюс частичная компенсация дорожных расходов и медицинская страховка.

Какие еще меры для поддержки иностранных студентов сегодня на "повестке"?

Михаил Попов: Надеюсь, скоро решится вопрос виз. Я имею в виду возможность открывать визу студентам из других стран сразу на 5-6 лет, захватывая весь период обучения в России.

Кроме запуска суперсервиса, в планах расширить сеть пунктов сдачи ЕГЭ в странах СНГ, способствовать активному процессу подписания соглашений между Россией и иностранными государствами о взаимном признании дипломов, в разы увеличить работу с выпускниками российских и советских вузов, проживающих за рубежом.

Кстати, на Международном Московском салоне образования, который пройдёт в столице весной, состоится специальная сессия по обсуждению стратегии нашей работы за рубежом. Российские ведомства - минобрнауки, минпросвещения, минтруд и Россотрудничество - должны работать в этом направлении вместе и слаженно.

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