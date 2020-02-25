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25.02.2020 11:33
Рубрика: Экономика

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля в начале торгового дня на Московской бирже заметно снизился к доллару. Так, американская валюта после 11.00 превысила отметку 65 рублей, следует из данных Мосбиржи.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Такой курс доллара - рекорд с октября 2019 года. В целом с закрытия предыдущих торгов в пятницу российская валюта днем во вторник подешевела почти на один рубль. Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.

Фото: iStock
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Российская валюта оказалась под давлением вместе с прочими рисковыми активами, отмечает главный аналитик Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. Так, по итогам вчерашних торгов фактически все валюты развивающихся стран оказались в "красной зоне".

На сегодня приходится пик налоговых платежей, после его прохождения рубль утратит дополнительный источник поддержки в виде повышенного предложения валюты со стороны экспортеров, указывает Евдокимова.

Ключевым фактором для курса рубля остается внешний фон по теме коронавируса и настроения на глобальных площадках, подчеркивает аналитик. Сегодня на мировых рынках наблюдаются попытки стабилизации после вчерашних распродаж, а фактором риска остаются возможные новые заявления от глобальных компаний о масштабах потерь в выручке по итогам первого квартала из-за коронавируса, считает Евдокимова.

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