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Рубрика: В мире

Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом COVID-2019, имеет потенциал пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в понедельник на брифинге в Женеве.

Фото: EPA
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По его словам, сейчас использование термина "пандемия" не отвечает фактам, речь идет об эпидемии в различных частях мира. ВОЗ пока не наблюдает безудержного глобального распространения нового коронавируса и не видит огромного числа тяжелых случаев или смертей. Однако рост числа новых случаев заболевания вызывает озабоченность. Эта вспышка "имеет потенциал пандемии", - цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Гебрейесус призвал начать подготовку к пандемии, при этом каждая страна должна сама оценивать риск. В ВОЗ также выразили обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Иране и Южной Корее. Во вторник группа экспертов организации прибудет в Иран, чтобы помочь в борьбе с COVID-2019.

Напомним, вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй). Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию. По данным на понедельник, в КНР общее число инфицированных COVID-19 составляло 77,2 тысячи, выздоровели 24,7 тысячи пациентов. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи.

В мире Европа Швейцария Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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