Как коронавирус изменил привычки корейцев

Еще примерно неделю назад в Южной Корее были надежды, что коронавирус COVID-19 так и останется исключительно "китайским", позволив Стране утренней свежести отделаться легким испугом. Еще 18 февраля в стране был всего лишь 31 заболевший, смертей инфицированных не произошло и стали появляться те, кто одолел вирус и выздоровел. Однако с 19 февраля последовала резкая вспышка, которая довела число больных, по данным на вторую половину дня 24 февраля, до 833. Заявлено в общей сложности и о семи скончавшихся, для которых COVID-19 стал может и не главной, но одной из причин смерти.

Как сообщили в понедельник ходе утреннего и вечернего брифингов представители министерства здравоохранения Республики Корея, за сутки число заболевших увеличилось еще на 231 человека.

При этом продолжает прослеживаться закономерность, которая стала очевидна как раз с 19 февраля: основным очагом распространения является юго-восток страны, а именно четвертый крупнейший город Южной Кореи Тэгу, где проживает 2,4 млн населения, а также окружающая мегаполис провинция Северный Кёнсан. Из 833 зараженных на регион Тэгу-Северная Кенсан приходится 681 больной или более 80 процентов всех инфицированных.

При желании можно назвать и более точный очаг распространения инфекции COVID-19 в Корее: им стала базирующаяся в Тэгу секта Синчхончжи, среди прихожан которой и началось распространение вируса, чему в немалой степени способствовали особенности проведения молитв, когда прихожане стоят на полу на коленях рядом друг с другом и держат за плечи соседей.

Эксперты сначала указывали на 61-летнюю женщину из числа прихожан как на возможную главную "заразительницу" в самой церкви, но теперь уже чиновники стали признавать, что только она вряд ли могла устроить подобную вспышку. Скорее всего, среди верующих уже было значительное количество зараженных, а ее болезнь лишь дала повод начать проверки среди прихожан Синчхончжи.

Проблема же в том, что в настоящий момент медики пока так и не могут понять, откуда пошло заражение и сколько им еще ожидать инфицированных. Диагностические лаборатории работают на полную мощность, а медперсонала уже не хватает. Кроме того, все больше и больше заражений среди врачей и медсестер, которые в эти дни работают на износ.

Есть и другая проблема: несмотря на все усилия, вирус COVID-19 продолжает распространяться по стране из Тэгу, который за концентрацию больных уже получил негласное прозвище "южнокорейского Уханя". Причина кроется как в самой церкви-секте Синчхончжи, у которой 12 представительств по Южной Корее и более 200 тысяч верующих, так и в неизбежном для динамичной и развитой страны активном движении населения. В настоящий момент уже во всех крупных регионах и городах Кореи зафиксированы случаи заражения.

Правительство РК в итоге объявило наивысший уровень угрозы в связи с распространением инфекции, а Тэгу и провинция Северная Кенсан провозглашены "зонами особых мер".

В настоящий момент главной задачей властей и медиков является удержание COVID-19 в рамках уже обозначенного очага на юго-востоке и не допустить полноценного распространения по всей стране. К вечеру понедельника стало понятно, что число инфицированных перестало увеличиваться в разы каждый день. Крайне важными, по мнению экспертов, являются ближайшие десять дней. Именно они покажут, удалось ли сдержать распространение инфекции.

Многие специалисты предсказывают возможность новой волны, которую могут занести в страну обучающиеся в корейских университетах студенты из Китая. Их насчитывается более 70 тысяч. Несмотря на призывы врачей и ряда вузов, власти Южной Кореи не пошли на запрет въезда им, попросив университеты обеспечить меры по раздельному проживанию граждан КНР от остальных учащихся. В вузах это раскритиковали, но подчинились, продолжая надеяться на лучшее.

Корейцы же за прошедшую неделю стали привыкать к новому образу жизни. Паники в стране нет, но очевидно, что определенное влияние COVID-19 оказал на общую ситуацию. Повсеместно отменяют массовые мероприятия, включая концерты, конференции, митинги. Власти ввели запрет на проведение демонстраций, попросив подождать с выражением политических предпочтений до более удачного времени. Резко возрос спрос на маски, средства личной гигиены. Повсеместно можно увидеть призывы тщательно мыть руки, использовать маски и прикрывать рот при чихании.

Маркетологи уже фиксируют изменения в поведении покупателей. Опасаясь заражения, корейцы стали в массовом порядке заказывать еду и прочие товары исключительно по интернету, избегая посещения крупных торговых центров. Местные жители, которые в целом не прочь при случае пропустить по рюмочке, стали переносить застолья из баров домой, из-за чего спрос на покупаемую в местных мелких магазинах и лавках корейскую водку "сочжу" возрос более чем на 29 процентов, а на пиво - почти на 24 процента.

Временами можно услышать о закрытии тех или иных магазинов, торговых центров, гостиниц. В первую очередь это происходит в том случае, если там будет выявлен случай нахождения инфицированного COVID-19. Здание после этого тщательно дезинфицируют.

Вирус добрался и до политиков. В понедельник был в экстренном порядке закрыт весь комплекс парламента страны в Сеуле, а все заседания депутатов отменены. Выяснилось, что несколькими днями ранее в парламенте была конференция, где присутствовал зараженный COVID-19 человек. Теперь многие видные политики с опаской ждут результатов своих анализов, а парламент не будет работать как минимум до 26 февраля. Если же инфекция подтвердится и у депутатов, то нельзя исключать введения жесткого карантина в отношении всех народных избранников, длительной изоляции комплекса парламента, а в перспективе и переноса всеобщих выборов, которые запланированы на 15 апреля.

Правда, как признают многие чиновники и эксперты, пока еще далеко не все осознали необходимость соблюдения новых правил. Несмотря на просьбы и увещевания, некоторые общественные организации заявляют, что продолжат проведение митингов и демонстраций, считая, что COVID-19 - лишь предлог для ограничения их законных прав и свобод. Хватает и тех, кто игнорирует рекомендации часто мыть руки и носить маски. Достаточно и тех, кто уверен, что COVID-19 "со мной точно не может случиться", не торопясь уведомлять экспертов даже при наличии признаков инфицирования, считая, что у них-то "точно обычная простуда". Возможно и из-за этого вирус пока продолжает распространяться по Корее.

Сама же страна превратилась в безусловного второго "лидера" в мире по количеству инфицированных, уступая лишь Китаю. С другой стороны, стоит признать, что пока об эпидемии речь не идет, а ситуация балансирует на грани между новым скачком количества заболевших и "отката" инфекции, когда можно будет говорить о спаде волны COVID-19.

В любом случае, за прошедшую неделю в Южной Корее ситуация действительно заметно изменилась. Это заставило ряд стран ввести предупредительные меры. В настоящий момент 15 стран ввели те или иные ограничительные меры в отношении тех, кто приезжает из Южной Кореи. Это касается, как правило, как самих граждан Кореи, так и иностранцев, которые следуют транзитом через Страну утренней свежести. Меры варьируются от полного запрета на въезд пассажиров из Кореи до разного рода мер по карантину или наблюдению со стороны врачей. Корейцев, конечно, это уязвляет, но большинство все же относятся с пониманием к подобного рода практике.