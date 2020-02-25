Лавров: Перемирие с боевиками в Идлибе станет поощрением их действий

"Международное сообщество и СПЧ обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Пока же в позиции некоторых наших коллег - вольно или невольно - преобладает стремление оправдывать бесчинства радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевания о возможности заключения договоренностей о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе", - заявил Лавров.

Он также добавил, что перемирие с боевиками станет не только поощрением их деятельности, но еще и грубейшим нарушением универсальных конвенций и резолюций Совбеза ООН.