"Ливерпуль" одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии

"Ливерпуль" в матче 27-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над "Вест Хэмом" - 3:2.

После не самого успешного матча в Лиге чемпионов против "Атлетико", в котором в гостях действующий победитель турнира уступил 0:1, так и не показав яркой игры, "Ливерпуль" принимал "Вест Хэм" в чемпионате.

Дебют для команды Юргена Клоппа получился успешным - Джорджиньо Вейналдум открыл счет уже на девятой минуте встречи. Но лондонцы через три минуты отыгрались после удара Иссы Диопа. На 54-й минуте встречи гости и вовсе вышли вперед - отличился Пабло Форнальс.

После этого "Ливерпуль" ринулся в атаку. И на 68-й минуте Мохаммед Салах смог сравнять счет, а незадолго до конца Садио Мане вывел команду вперед, принеся мерсисайдцам 18-ю подряд победу в чемпионате.

По этому показателю "Ливерпуль" сравнялся с "Манчестер Сити", который побеждал 18 раз кряду в 2017 году. При этом беспроигрышная серия "Ливерпуля" в чемпионате Англии составляет 44 матча. Рекорд принадлежит "Арсеналу" - 49 встреч.