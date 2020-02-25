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25.02.2020 01:25
Рубрика: Спорт

Матч между "Интером" и "Лудогорцем" пройдет без зрителей из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Интером" и "Лудогорцем", который пройдет 27 февраля в Милане, состоится без зрителей. Причина - распространение коронавируса на Севере Италии.
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Как сообщает Football Italia, причиной такого решения стала вспышка заболевания в городе Лоди недалеко от Милана. Также зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом в некоторых других областях на Севере страны - в Венето, Пьемонте и Эмилии-Романьи. По приведенным данным, число заболевших в стране за короткий срок выросло с трех до 229 человек. Зафиксированы шесть летальных исходов.

Ранее уже было объявлено об отмене целого ряда культурных мероприятий в разных городах страны. Кроме того, перенесены матчи чемпионата страны по футболу, которые должны были состояться в минувшие выходные.

Федерация футбола Италии намерена добиваться разрешения на проведение без зрителей матчей в различных лигах, включая Серию А. Соответствующее обращение направлено руководству государства. Окончательное решение будет принято после консультаций с министерством здравоохранения Италии.

Спорт Футбол Спортивные организации Футбольные клубы "Интер" Распространение коронавируса COVID-19 Лига Европы 2019/2020

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