Mitsubishi Outlander и Pajero Sport получили медиасистему "Яндекс.Авто"

Кроссовер Mitsubishi Outlander и внедорожник Pajero Sport для России получили встроенную медиасистему "Яндекс.Авто". По сообщению локального отделения Mitsubishi Motors, в продаже автомобили с таким оснащением появятся с марта.

Софт от "Яндекса" устанавливается на заводе в Калуге (там производят обе модели). Он входит в комплектацию Outlander в версии Intense+ и Instyle и во все дизельные Pajero Sport в комплектации Instyle.

Функции "Яндекс.Авто" - это навигатор, стриминговый сервис музыки, оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса "Заправки", а также "Яндекс.Браузер". Всеми функциями можно управлять голосом - при помощи голосового ассистента Алисы.

Бортовой компьютер "Яндекса" позволяет персонализировать автомобиль - на экране всегда будут избранные адреса, частые маршруты и привычная музыка. Интерфейс "Авто" адаптирован под использование в автомобиле: в системе крупные иконки и навигационный виджет, который всегда отображается на экране.

После покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Навигатор", "Яндекс.Заправки" и дополнительные 2 ГБ в месяц.

Внедрение "Яндекс.Авто" на Mitsubishi никак не отразится на стоимости автомобилей.