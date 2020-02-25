Назарбаев пообещал всемерную поддержку в укреплении ЕАЭС

Первый лидер современного Казахстана Нурсултан Назарбаев, став в истекшем году почетным председателем высшего наднационального органа Евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию, уделяет постоянное внимание ЕАЭС. Дальнейшее развитие союза и его современные проблемы были обсуждены 25 февраля председателем коллегии ЕЭК Михаилом Мясниковичом в Нур-Султане с первым президентом Казахстана, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами в Евразийском экономическом союзе", - проинформировали источники в ЕЭК. Как отметил Назарбаев, Казахстан всегда выступал за идею экономической интеграции и поддерживал ее. Почетный председатель ВЕЭС заверил своего визави, что будет оказывать ему всестороннюю поддержку в вопросах дальнейшего укрепления союза.

Кстати, накануне, 24 февраля во время визита в Нур-Султан Мясникович провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьер-министром Аскаром Маминым, председателем Сената Даригой Назарбаевой. "Обсуждены вопросы подготовки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствования единой базы технического регулирования в ЕАЭС, а также соблюдения регламента работы ЕЭК. Особое внимание уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС", - информирует ЕЭК.

Ранее Михаил Мясникович посетил Кыргызстан и Армению, где провел встречи с руководством этих стран. На 27-28 февраля запланирован рабочий визит председателя коллегии ЕЭК в Беларусь.