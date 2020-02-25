Объявлены российские цены на большой кроссовер Chery Tiggo 8

Китайская Chery с 1 марта запускает в России продажи новой модели - большого семиместного кроссовера Tiggo 8. Сначала автомобиль будет доступен только в максимальной комплектации Prestige - в преддверии выхода новинки компания опубликовала ценник на нее.

"Восьмой" - самый крупный из семейства Tiggo, его длина, ширина и высота составляют 4700, 1860 и 1705 мм соответственно, колесная база - 2710 мм. Машина построена на модульной платформе T1X, Chery создала ее совместно с британским концерном Jaguar Land Rover, с которым у нее совместное производство в Китае. Передняя подвеска независимая, типа MacPherson, задняя - независимая, многорычажного типа. Привод - только передний, но хорошим подспорьем на плохих дорогах станут клиренс величиной 190 мм и малые углы въезда и съезда - 20 и 23 градуса соответственно.

Автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с бесступенчатым вариатором. Мощность мотора - 170 л.с., крутящий момент - 250 Нм.

Фото: Пресс-служба Chery.

В спецификации для нашей страны эта модель будет комплектоваться полностью светодиодными фарами (они светят ярче, чем фары с галогенными лампами), системой дистанционного запуска двигателя, бесключевым доступом в салон автомобиля, электроприводом дверцы багажника.

В комплектацию входят ABS, ESP, система предотвращения опрокидывания, системы помощи при старте на подъеме и при спуске с горы, 18-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, система кругового обзора 360° в сочетании с передними и задними датчиками парковки, круиз-контроль, датчик дождя, двухзонный климат- контроль, полный "зимний" пакет, шесть подушек безопасности, электрический ручной стояночный тормоз, дистанционный запуск двигателя, электропривод складывания зеркал, бесконтактное открытие двери багажника, цифровая комбинация приборов, подогреваемые форсунки стеклоомывателя, электропривод передних сидений в шести направлениях и многое другое.

Цена Chery Tiggo 8 Prestige - 1 699 000 рублей. При помощи фирменных маркетинговых программ ее можно сбить до 1 479 000 рублей.