Овечкин во второй раз станет отцом

Александр Овечкин и его жена Анастасия ждут второго ребенка. О своей беременности сообщила жена капитана "Вашингтона" Анастасия в Instagram. Она разместила фотографию четы Овечкиных с сыном Сергеем и поставила хэшгэг "второй ребенок".

На это приятное известие отреагировал и клуб. "Вашингтон Кэпиталз" в Twitter оставил теплое послание: "Еще один маленький Ови в пути. Поздравляем!".

У четы Овечкиных уже есть один ребенок - сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года и уже успел увидеть, чем зарабатывает на жизнь его легендарный отец. Для Овечкина эта новость стала приятным подарком после того, как он забросил семисотую шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ совсем недавно.