Почему на АЗС запрещено пользоваться мобильным телефоном

Запрет на мобильные телефоны, действующий на АЗС, у многих вызывает вопросы и успел обрасти немалым количеством мифов. Многие этим правилом пренебрегают, и зря.

Кто-то думает, что запрет связан с тем, что мобильные телефоны притягивают молнии во время грозы. Кто-то считает, что электромагнитное излучение сотового может сбить с толку оборудование колонки. Однако в действительности все связано с противопожарной безопасностью.

Телефон - это источник электромагнитного излучения. Он может запустить электрический ток в любых металлических проводниках, в том числе - на поверхности оборудования АЗС. Это не только обшивка колонок: металлом сейчас покрыты колонны для навесов и другие архитектурные сооружения станции. При активации мобильного телефона по ним начинает бежать ток. Между металлическими панелями происходит ряд замыканий, при которых образуются микроскопические молнии-разряды. Представьте себе микроволновку, в которую поставили посуду с металлическими элементами: при включении внутри пойдут искры. То же самое происходит на АЗС. Эти разряды могут подорвать пары бензина, которых на станции немало.

Почему это не происходит, ведь многие водители забывают об этом запрете? Для пожара, к счастью, необходимо несколько условий. Мощность телефона зачастую бывает недостаточна. Однако несколько гаджетов способны создать нужное для возникновения искр электромагнитное поле. Наибольшая концентрация паров бензина скапливается возле бака автомобиля во время заливки топлива. Поэтому самое опасное место на АЗС - в радиусе двух метров вокруг колонок.

Риск подрыва существует, поэтому на АЗС действует запрет не только на мобильные телефоны, но и другое оборудование, которое создает электромагнитное излучение. Причем, это регламентировано законодательно, пишет aif.ru.

В частности, Министерство энергетики РФ разработало Единые правила для работы АЗС и мероприятия, обеспечивающие безопасность объекта от взрывов, молний и статического электричества. На станции запрещено использовать оборудование, не имеющее знаков взрывозащиты. Мобильные телефоны такую сертификацию не проходили, поэтому их следует отключать. К слову, если начнется пожар, клиента АЗС с телефоном в руках могут обвинить в нарушении техники безопасности. А там и до судебного иска от владельца заправки с требованием возместить ущерб недалеко.