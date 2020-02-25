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25.02.2020 06:30
Рубрика: В мире

Полиция порекомендовала сохранять бдительность на карнавале в Бразилии

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Карнавал в Бразилии - это праздник, который с нетерпением ждут все и готовятся к нему весь год. Этот период по всей стране характеризуется резким всплеском туристического потока. Сюда съезжаются туристы со всего мира. Однако львиную долю этого потока формируют сами бразильцы, часть из которых стекаются в карнавальные столицы, другие же наоборот бегут подальше из крупных городов.
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Главным карнавальным центром страны на протяжении десятилетий является Рио-де-Жанейро. Но в последние годы у него появилось два основных конкурента. Сегодня не менее красочный праздник с парадом школ самбы организуют в Сан-Паулу. А самый аутентичный карнавал проходит в Сальвадоре.

Фото: Reuters
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Карнавал в Бразилии не является государственным праздником, но на этот период перестают работать многие государственные и муниципальные ведомства, частные предприятия, банки прекращают принимать население. На это время бразильцы берут отпуска и оформляют отгулы. На улицах становится заметно меньше машин. Жизнь бурлит лишь в отдельных районах всех городов страны - там, где проходят уличные гулянья и шествия карнавальных блоков.

Однако за последние годы, как отмечают некоторые бразильцы, праздник сильно изменился.

"Я уже лет пять не участвую в карнавальных празднованиях. На прошлой неделе в Бразилиа на карнавальных блоках было пятнадцать случаев поножовщины, в Сан-Паулу пятеро получили огнестрельные ранения. И это все в местах, где люди гуляют и отдыхают", - рассказал "РГ" Мурило, парикмахер одного из столичных барбершопов. - "На это время я беру отпуск, который провожу с семьей. В этом году мы поедем на побережье".

Полиция рекомендует не терять бдительность во время карнавальных гуляний. Брать с собой нужно только самое необходимое. Деньги лучше разменять заранее, а при оплате банковскими картами следует обращать внимание на сумму, указанную в терминале оплаты. Значительно участились случаи подмены карт при продаже закусок и прохладительных напитков в местах массовых скопление людей. Телефон же лучше застраховать на случай кражи или поломки.

Фото: iStock
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"Одна моя знакомая психолог три раза покупала телефон в течение предкарнавальной недели. Все три раза телефон у нее вытаскивали на предкарнавальных гуляньях", - добавил Мурило.

Каждый день в криминальных сводках появляются новости о происшествиях в местах карнавальных гуляний. Две ночи подряд в Порту-Алегри - столице штата Гиу-Гранди-ду-Сул на самом юге Бразилии - полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона массовых потасовок.

В штате Сеара на северо-востоке страны уже шестой день продолжается забастовка полицейских, которую секретариат штата по вопросам безопасности назвал бунтом и вандализмом. Ситуацией воспользовались орудующие здесь преступные группировки. За этот период было убито 150 человек, что в несколько раз превышает среднесуточные показатели. Для нормализации обстановки в регион направлены Национальные силы общественной безопасности и армейские подразделения.

"В последние годы на карнавале стало очень много политики", - рассказывает таксист Густаво. - "На некоторых блоках выкрикивают лозунги против президента Ж. Болсонаро. Даже на параде (школ самбы - прим. "РГ") в Рио одна из композиций была с политическим намеком".

Самым популярным карнавальным костюмом в нынешнем сезоне стал экскаватор-погрузчик. В минувшую среду именно на нем пытался прорваться бразильский сенатор Сид Гомес на территорию одного из полицейских участков в штате Сеара.

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