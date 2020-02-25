Полиция порекомендовала сохранять бдительность на карнавале в Бразилии

Главным карнавальным центром страны на протяжении десятилетий является Рио-де-Жанейро. Но в последние годы у него появилось два основных конкурента. Сегодня не менее красочный праздник с парадом школ самбы организуют в Сан-Паулу. А самый аутентичный карнавал проходит в Сальвадоре.
Карнавал в Бразилии не является государственным праздником, но на этот период перестают работать многие государственные и муниципальные ведомства, частные предприятия, банки прекращают принимать население. На это время бразильцы берут отпуска и оформляют отгулы. На улицах становится заметно меньше машин. Жизнь бурлит лишь в отдельных районах всех городов страны - там, где проходят уличные гулянья и шествия карнавальных блоков.
Однако за последние годы, как отмечают некоторые бразильцы, праздник сильно изменился.
"Я уже лет пять не участвую в карнавальных празднованиях. На прошлой неделе в Бразилиа на карнавальных блоках было пятнадцать случаев поножовщины, в Сан-Паулу пятеро получили огнестрельные ранения. И это все в местах, где люди гуляют и отдыхают", - рассказал "РГ" Мурило, парикмахер одного из столичных барбершопов. - "На это время я беру отпуск, который провожу с семьей. В этом году мы поедем на побережье".
Полиция рекомендует не терять бдительность во время карнавальных гуляний. Брать с собой нужно только самое необходимое. Деньги лучше разменять заранее, а при оплате банковскими картами следует обращать внимание на сумму, указанную в терминале оплаты. Значительно участились случаи подмены карт при продаже закусок и прохладительных напитков в местах массовых скопление людей. Телефон же лучше застраховать на случай кражи или поломки.
"Одна моя знакомая психолог три раза покупала телефон в течение предкарнавальной недели. Все три раза телефон у нее вытаскивали на предкарнавальных гуляньях", - добавил Мурило.
Каждый день в криминальных сводках появляются новости о происшествиях в местах карнавальных гуляний. Две ночи подряд в Порту-Алегри - столице штата Гиу-Гранди-ду-Сул на самом юге Бразилии - полиция вынуждена была применить слезоточивый газ для разгона массовых потасовок.
В штате Сеара на северо-востоке страны уже шестой день продолжается забастовка полицейских, которую секретариат штата по вопросам безопасности назвал бунтом и вандализмом. Ситуацией воспользовались орудующие здесь преступные группировки. За этот период было убито 150 человек, что в несколько раз превышает среднесуточные показатели. Для нормализации обстановки в регион направлены Национальные силы общественной безопасности и армейские подразделения.
"В последние годы на карнавале стало очень много политики", - рассказывает таксист Густаво. - "На некоторых блоках выкрикивают лозунги против президента Ж. Болсонаро. Даже на параде (школ самбы - прим. "РГ") в Рио одна из композиций была с политическим намеком".
Самым популярным карнавальным костюмом в нынешнем сезоне стал экскаватор-погрузчик. В минувшую среду именно на нем пытался прорваться бразильский сенатор Сид Гомес на территорию одного из полицейских участков в штате Сеара.