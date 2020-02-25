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25.02.2020 10:48
Рубрика: Digital

Приватные чаты WhatsApp стали доступны в поиске

Текст: Иван Черноусов
С помощью поисковика Google пользователи могут находить ссылки, позволяющие вступать в приватные чаты. Такой способ нашел журналист Deucthe Welle Джордан Уилдон и описал его в своем аккаунте в Twitter.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, утечка данных стала возможной благодаря функции приглашения в группы по ссылке. Как оказалось, поисковая система индексирует ссылки и делает возможным переход по ним даже без приглашения от кого-либо из участников чата. Для того, чтобы увидеть эти ссылки, достаточно ввести в поисковик chat.whatsapp.com.

Фото: AP Photo/Sunday Alamba
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После того, как в WhatsApp узнали о проблеме, мессенджер настроили таким образом, чтобы поисковая система Google не индексировала ссылки на приглашения в группы. Тем не менее, они все еще доступны в других поисковых системах - в частности, российских "Яндекс", "Рамблер" и "поиск Mail.ru". Например, редакции "РГ" удалось обнаружить ссылки на группу известного автомобильного портала прямо на первой странице поиска.

"Поисковые системы, такие как Google и другие, отображают доступные страницы из интернета. Это ничем не отличается от любого другого случая, когда сайт разрешает публичное перечисление URL-адресов. Мы предлагаем инструменты, позволяющие заблокировать индексацию контента, который не должен появиться в поисковой выдаче", - написал в своем Twitter Дэнни Салливан, менеджер Google по поиску.

Фото: iStock
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"Администраторы чатов могут пригласить присоединиться к группе любого пользователя WhatsApp, поделившись ссылкой. Как и весь контент, передаваемый по общедоступным каналам, ссылки на чаты, опубликованные в сети, могут быть обнаружены в сети. Ссылки, которыми пользователи хотят делиться в частном порядке, не должны размещаться на общедоступных веб-страницах", - прокомментировали в пресс-службе WhatsApp изданию Vice.

Пользователям WhatsApp, которые боятся за приватность своих групп, рекомендуется создать новую ссылку для приглашения в группу. Это можно сделать через настройки группы в мессенджере.

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