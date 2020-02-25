"Будем обсуждать тексты, поправки, уже нами наработанные", - заявил о повестке встречи с президентом сопредседатель Рабочей группы, глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Члены группы с помощью ВЦИОМ мониторят настроения россиян, их отношение к конкретным инициативам и готовность принять участие в общероссийском голосовании. "У нас сегодня была возможность посмотреть, как идет встречное движение, как общество реагирует на те поправки, которые предлагает президент, которые развивает Рабочая группа", - сказал Крашенинников. "Мы видим, что уже число граждан, которые придут на голосование, увеличивается. И также, что для нас на этом этапе важно, нас поддерживают в конкретных поправках большинство опрошенных", - добавил он.

Павел Крашенинников: Мы видим, что число граждан, которые придут на голосование, увеличивается

По словам главы ВЦИОМ Валерия Федорова, который также принял участие в заседании Рабочей группы, большинство опрошенных 20 февраля респондентов намерены прийти на пункты для голосования. "Доля декларирующих готовность принять участие в голосовании сегодня составляет порядка двух третей, из них 41 процент твердо намерен принять участие в голосовании", - сообщил он. Четверть россиян - 25 процентов - скорее примут участие в голосовании, а 23 процента еще не определились.

Информированность избирателей об общероссийском голосовании социологи оценивают как высокую - на уровне четырех пятых (79 процентов). Причем этот показатель продолжает нарастать, заявил Федоров.

Специалисты ВЦИОМ спросили россиян, какие именно поправки в Конституцию они знают. Лидером этого рейтинга стала гарантия индексации пенсий, на втором месте - другие поправки, касающиеся социальной политики, на третьем - запрет одному человеку занимать пост президента более двух раз подряд.

Кроме того, социологи предложили список из десяти поправок, которые респонденты должны были оценить по степени важности. Это гарантии доступной и качественной медицины, защита интересов детей, индексация пенсий, размер МРОТ не ниже прожиточного минимума, запрет на отчуждение территорий, формирование ответственного отношения к животным, запрет для чиновников иметь гражданство, вид на жительство и счета за рубежом и другие. "Все тестируемые нами 10 предложений по изменению Конституции получили высокую поддержку и признаны значимыми и достойными положительного отношения", - сообщил Валерий Федоров. "Причем самые высокие показатели зафиксированы в отношении блока социальных предложений. Сравнительное лидерство - за идеей закрепить гарантии государства по обеспечению доступности и качества медицинского обслуживания в Конституции РФ", - уточнил он. Эту поправку 97 процентов россиян назвали важной и достойной поддержки.

Одна из поправок: Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим

Как рассказала член Рабочей группы, депутат Госдумы Ольга Баталина, поправка найдет отражение сразу в двух статьях Конституции из главы 3 "Федеративное устройство". Так, в статье 71 предлагается отнести к ведению Российской Федерации "установление единых правовых основ организации оказания медицинской помощи". Тема будет продолжена в статье 72, касающейся предметов совместного ведения центра и регионов. Здесь в подпункте "ж" предлагается расширить формулировку о здравоохранении и дополнить ее нормой о создании условий "для ведения здорового образа жизни, обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи". "Это ровно та формулировка, которая получила поддержку граждан в опросе ВЦИОМ", - подчеркнула Баталина.

Третью главу Основного Закона, по ее словам, предлагается дополнить также новой статьей, в которой будут учтены предложения рабочей группы по поправкам в преамбулу. Павел Крашенинников сообщил, что пока вступительную часть решено не трогать. Но все конструктивные предложения найдут отражение в других разделах Конституции. В частности, нормы об усилении защиты прав детей будут включены в новую статью 67.1. По словам Ольги Баталиной, здесь появится следующая формулировка: "Дети являются важнейшим достоянием России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим". Кроме того, рабочая группа предлагает дополнить эту статью еще одной нормой: "Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей".

Ряд вносимых в Конституцию изменений потребует корректировки других нормативных актов. В частности - тезис о неотчуждаемости российских территорий. Его поддерживают и в рабочей группе, и в обществе, как показали данные ВЦИОМ. Эта поправка вошла в пятерку самых известных среди россиян. "Как нам показали результаты опроса граждан, граждане активно поддерживают закрепление в Конституции гарантии защиты от отчуждения территории, и эту гарантию предлагается закрепить в новой, дополнительной части 67 статьи Конституции, в частности, предусмотрев, что РФ обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, нерушимость государственной границы и запрещает любые действия, направленные на отчуждение территории, а также призывы к таким действиям", - сообщил во время заседания рабочей группы по подготовке к изменениям в конституцию декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

Вслед за запретом в законе пропишут и ответственность за его нарушение, уточнил Павел Крашенинников. "У нас будут кроме этой поправки соответствующие положения в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях", - сказал он журналистам.