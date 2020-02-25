Под Воронежем расстреляли сына бизнесмена

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 23-мужчина в пригородном дачном поселке под Рамонью, сообщили в региональном управлении СКР. Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство).

Парня расстреляли утром в понедельник, когда он выезжал на Nissan X-Trail со двора собственного дома. Тело с многочисленными огнестрельными ранениями обнаружили родственники погибшего.

По данным "Вестей", убитый - сын местного предпринимателя, владельца кафе. Знакомые семьи связывают гибель молодого человека с бизнесом его отца.

Напомним, в конце 2019 года было совершено покушение на жизнь главы Рамонского района Николая Фролова. Под машиной чиновника сработало самодельное взрывное устройство, Фролова с осколочными ранениями ног госпитализировали, в больнице он находился под охраной. По факту покушения также возбуждено уголовное дело, задержанных по нему пока нет.