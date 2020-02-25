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25.02.2020 16:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин увеличил размер выплат ко Дню Победы в Москве в 2,5 - 3 раза

Текст: Любовь Проценко
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Столичные власти в разы увеличили размер единовременной материальной помощи ветеранам и инвалидам ко Дню Победы. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне москвичи получат от 10 до 25 тысяч рублей. Такое решение сегодня принято на заседании президиума правительства Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

Как сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы, городские выплаты ко Дню Победы станут дополнением к федеральным выплатам, установленным указом президента России - 75 тысяч рублей участникам войны и 50 тысяч рублей труженикам тыла.

Всего в городе получат единовременную материальную помощь ко Дню Победы 110 330 человек.

Справка "РГ"

Ежегодно правительство Москвы принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов:

• инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;

• военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;

Фото: Константин Завражин/РГ
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• военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

• лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда";

• инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;

• участникам обороны Москвы;

• жителям блокадного Ленинграда;

• вдовам военнослужащих, погибших в годы войны;

• лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны;

• бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

• труженикам тыла,

• гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.

Экономика Пенсии и пособия Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы

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