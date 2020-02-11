В Минтруде обозначили, кто получит выплаты по 50 и 75 тысяч к Дню Победы

Напомним, что Указом президента России в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне ветераны в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в РФ, а также о тех гражданах нашей страны, которые проживают в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии).

Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

Как уточняет Минтруд, единовременную выплату предполагается осуществлять: инвалидам Великой Отечественной войны; ветеранам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Для этих категорий граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 75 000 рублей.

По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Всего выплаты получат 1 148 441 человек, в том числе 537 057 человек по 75 тысяч рублей, а 611 384 человека - по 50 тысяч.