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11.02.2020 03:25
Рубрика: Экономика

В Минтруде обозначили, кто получит выплаты по 50 и 75 тысяч к Дню Победы

Текст: Ольга Игнатова
Минтруд подготовил проект постановления правительства России "Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Напомним, что Указом президента России в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне ветераны в апреле-мае получат единовременную выплату. Речь идет о гражданах России, постоянно проживающих в РФ, а также о тех гражданах нашей страны, которые проживают в Прибалтике (Латвии, Литве и Эстонии).

Фото: iStock
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Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, в том числе на доставку единовременной выплаты.

Как уточняет Минтруд, единовременную выплату предполагается осуществлять: инвалидам Великой Отечественной войны; ветеранам Великой Отечественной войны; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией; вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны. Для этих категорий граждан предусмотрена единовременная выплата в размере 75 000 рублей.

По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Всего выплаты получат 1 148 441 человек, в том числе 537 057 человек по 75 тысяч рублей, а 611 384 человека - по 50 тысяч.

Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Правительство Минтруд Правительство 75-летие Победы

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