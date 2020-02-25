В Воронеже судья по делу замначальника УГИБДД взяла самоотвод

Судья Советского районного суда Воронежа Раиса Боева заявила самоотвод по иску прокуратуры к заместителю начальника регионального управления ГИБДД Игорю Качкину.

В качестве причины отказа рассматривать дело Боева назвала возможный конфликт интересов - один из ее родственников работает в прокуратуре, сообщил корреспондент "Вестей" из зала суда. Дело будет рассматривать другой судья.

Напомним, иск к подполковнику полиции Игорю Качкину подал прокурор Воронежской области Александр Кулягин. По его данным, родителям полицейского принадлежит 31 объект недвижимости общей стоимостью 63 миллиона рублей. При этом семье Качкиных удалось подтвердить доходами покупку девяти квартир. Остальные 22, по мнению прокуратуры, приобретены на нетрудовые доходы. Кулягин подал иск об изъятии спорного имущества в доход государства. Сам полицейский заявляет, что лишь помогал родителям оформить покупку квартир.

Ранее Качкин привлекался к строгой дисциплинарной ответственности за несоответствие расходов доходам, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

- Та история не имеет к квартирам никакого отношения. По закону государственный служащий обязан в установленном порядке отчитываться о своих доходах, доходах жены и совершеннолетних детей. Следить за имуществом его родителей должны другие ведомства, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы Наталья Куликова. По ее словам, в истории с квартирами претензий к Игорю Качкину у ведомства нет.