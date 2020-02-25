В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess

Во Владивосток прибыли семеро россиян, находившихся на борту лайнера Diamond Princess, где был зафиксирован очаг коронавируса COVID-19. Всех их поместили в 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Туристов доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на наличие коронавируса. Сейчас люди остаются под наблюдением врачей больницы и сотрудников территориального управления Роспотребнадзора. Там сообщили, что состояние всех семерых удовлетворительное: "Жалоб нет, температура в норме".

В инфекционном стационаре бывшие пассажиры круизного судна проведут две недели, им проведут все необходимые лабораторные обследования. Кроме того, их анализы дополнительно проверят в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в пунктах пропуска досмотрено более двух тысяч человек. Всего же с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй). Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию. По данным на понедельник, в КНР общее число инфицированных COVID-19 составляло 77,2 тысячи, выздоровели 24,7 тысячи пациентов. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, заболевание имеет потенциал пандемии.