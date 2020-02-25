Новости

В ЕАО воспитатель детсада скотчем заклеила рот ребенку 10:37
В Чите работники котельной похитили 63 машины угля 10:35
Курс евро превысил психологически важную отметку 10:30
В Италии мошенники предлагают "пройти тест" на коронавирус 10:22
Самый мощный Volkswagen Touareg R зарядили от розетки 10:18
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 10:08
Омичка, убившая дочь из-за хлебных крошек, отправится в колонию 09:58
"Ливерпуль" одержал 18-ю победу подряд в чемпионате Англии 09:55
В России изменят правила выдачи кредитов 09:51
Geely выпустил своего "убийцу Creta": он выглядит сногсшибательно 09:45
В Красноярске обнаружили тела двух человек с укусами собак 09:41
Стартовала продажа билетов на новые железнодорожные маршруты в Крым 09:30
На Урале госпитализировали школьников-хоккеистов 09:20
Блинная неделя: все самое необычное в ресторанах Москвы на Масленицу 09:19
В Пензенской области четыре человека отравились угарным газом 09:10
"Наполи" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов 09:00
В БГУ стартует Евразийский студенческий форум 09:00
В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess 08:44
Россияне стали экономить на продуктах 08:40
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess 08:31
Где в России продаются самые доступные кроссоверы 08:20
Сын Порошенко "отметил" годовщину майдана на концерте российского рэпера 08:17
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику и одежду 08:10
В Забайкалье и Бурятии 25 февраля объявлен выходным в честь Сагаалгана 08:02
Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели 07:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Существует ли связь между зимней и летней погодой
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
25.02.2020 08:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье поместили в карантин семерых пассажиров Diamond Princess

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Александр Ленин/РГ Фото: Александр Ленин/РГ
Фото: Александр Ленин/РГ

Во Владивосток прибыли семеро россиян, находившихся на борту лайнера Diamond Princess, где был зафиксирован очаг коронавируса COVID-19. Всех их поместили в 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Туристов доставили в инфекционную больницу, где у них взяли анализы на наличие коронавируса. Сейчас люди остаются под наблюдением врачей больницы и сотрудников территориального управления Роспотребнадзора. Там сообщили, что состояние всех семерых удовлетворительное: "Жалоб нет, температура в норме".

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

В инфекционном стационаре бывшие пассажиры круизного судна проведут две недели, им проведут все необходимые лабораторные обследования. Кроме того, их анализы дополнительно проверят в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в пунктах пропуска досмотрено более двух тысяч человек. Всего же с начала года специалисты ведомства обследовали на коронавирус 75 человек, прибывших в Приморье с признаками заболевания. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась.

Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, была зафиксирована в конце прошлого года в 12-миллионном Ухане (провинция Хубэй). Инфекция распространилась по Китаю и за его пределы. Случаи заражения выявлены в 29 странах, включая Россию. По данным на понедельник, в КНР общее число инфицированных COVID-19 составляло 77,2 тысячи, выздоровели 24,7 тысячи пациентов. Число жертв увеличилось до 2,6 тысячи.

Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, заболевание имеет потенциал пандемии.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Полиция ФРГ: Наезд на людей в городе Фолькмарсен был умышленным
Курс евро превысил психологически важную отметку
Захарова назвала "балаганом" заявление о свидетеле запуска "Бука"
Глава ВОЗ: Вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии
США и Канада совершат наблюдательный полет над Россией
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи