В Перми директора школы отстранили из-за травли ученика

Департамент образования администрации города Перми отстранил от должности директора одного из лицеев. Решение было принято после того, как родители одного из учеников обвинили руководство образовательного учреждения в поборах и травле ребенка.

Как пояснили в городском департаменте образования, отстранение от должности произошло с целью решения ситуации во благо семьи и школы. В настоящее время рассматривается вопрос о смене классного руководителя класса, в котором учился пострадавший третьеклассник. К урегулированию ситуации также подключилась городская комиссия по делам несовершеннолетних, ей была проведена проверка всех сообщений о травле мальчика.

Напомним, ранее СУ СК России по Пермскому краю начал проверку информации, которую распространил отец третьеклассника. В частности, он сообщил, что в образовательном учреждении, где учится его сын, родителям предложили сдать по 1200 рублей на приобретение учебников математики и линолеума. После отказа в отношении его ребенка началась травля.